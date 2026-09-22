En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Cholo'
Incendio en Villa de Leyva
Chaparral
Plan de choque en salud

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Arroyo de basuras en Barranquilla: más de 4.400 toneladas han sido recogidas en este caudal

Arroyo de basuras en Barranquilla: más de 4.400 toneladas han sido recogidas en este caudal

Toda clase de desechos llega a la trampa del arroyo: botellas de plástico, madera, electrodomésticos dañados, llantas y, en mayor cantidad, restos de icopor que pertenecían a refrigeradores o neveras.

Arroyo de basuras.jpg
Desechos arrastrados durante los recientes aguaceros.
Nelson Rangel
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

La falta de cultura ciudadana y de responsabilidad ambiental quedó palpada una vez más en la trampa del arroyo León, en Puerto Colombia, donde después de los aguaceros que cayeron entre el sábado y el lunes en el área metropolitana de Barranquilla, toneladas de basuras quedaron atrapadas en esa rejilla debajo de la vía que conduce hacia Lagos de Caujaral.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Fotografías y videos grabados la tarde de este lunes por el biólogo e investigador Nelson Rangel, profesor de la Universidad del Atlántico, reflejan cómo toda clase de desechos llega a la trampa del arroyo: botellas de plástico, madera, electrodomésticos dañados, llantas y, en mayor cantidad, restos de icopor que pertenecían a refrigeradores o neveras.

Últimas noticias

presidenta costa rica.png
Caribe

Colombia y Costa Rica se alían para combatir el narcoterrorismo en sus territorios

Captura en Cartagena por secuestro extorsivo a extranjeros en lancha.
Caribe

Cae cuarto implicado en secuestro extorsivo de turistas en paseo en lancha a Cartagena

Todos estos residuos provienen de la cuenca occidental de Barranquilla, pues el arroyo León recibe aguas de más de 50 corrientes y las arrastra hasta la zona de Mallorquín, amenazando a este ecosistema que se integra, a su vez, al río Magdalena y al mar Caribe.

Se presume que detrás de esta pésima disposición de los residuos estarían empresas o personas dedicadas al reciclaje y a la chatarrería en el suroccidente de Barranquilla y, si bien la trampa del arroyo busca evitar que estos desemboquen en la ciénaga de Mallorquín o el mar Caribe, las rejillas no dan abasto ante la alta cantidad de desechos.

Los residuos son tan voluminosos que casi alcanzan la altura del puente y toca recurrir a maquinaria para recoger las toneladas de basura. A la fecha, reporta la Alcaldía de Barranquilla, se han recogido 4.421 toneladas de residuos, solo en labores de limpieza del arroyo León.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Dice el profesor Rangel que el riesgo está en que estas basuras, por más grandes que sean, se fragmentan, se cuelan entre las rejillas y contaminan el mar Caribe.

Publicidad

"El problema es mucho más grande que lo que se ve a simple vita, porque la gente se queda con la imagen visual y dice: 'oh, qué impactante es eso', pero hay que tener en cuenta que ese movimiento de material genera microplásticos y esos microplásticos son altamente nocivos, tanto para seres humanos, como para la fauna que anda por ahí", expresó Rangel.

La Alcaldía de Barranquilla reporta que en lo corrido de 2026, se han intervenido más de 15 kilómetros de canales, arroyos y sistemas de conducción, a través de jornadas de limpieza, retiro de residuos y mantenimiento. A estas acciones se suman 6 kilómetros de caños limpiados y la reposición de 11 nuevas rejillas de captación.

La Corporación Regional Autónoma y la Agencia Distrital de Infraestructura son los encargados de limpiar el arroyo León, tres veces por semana, a raíz de la solicitud que el año pasado hizo la Alcaldía de Puerto Colombia para que el Distrito de Barranquilla tomara cartas en el asunto y evitar esta contaminación ambiental al vecino municipio.

Relacionados

Noticias de hoy

Contaminación

Atlántico

Publicidad

Publicidad

Publicidad