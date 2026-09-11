Artesanos reportan pérdidas millonarias tras aguacero durante la feria en Bucaramanga

Las fuertes lluvias que se registraron en la tarde-noche del jueves 10 de septiembre en Bucaramanga dejaron afectaciones entre los artesanos y microempresarios que participaban en la Feria Bonita 2026.

Uno de los casos más críticos es el de un artesano proveniente de Leticia, Amazonas, quien aseguró que perdió más de tres millones de pesos en mercancía como consecuencia del aguacero. Según relató, sus productos son elaborados con materiales naturales y hacen parte de una muestra de saberes y tradiciones ancestrales.

El comerciante manifestó su preocupación porque permanecerá en Bucaramanga hasta el próximo 22 de septiembre y ahora deberá buscar la manera de generar ingresos para cubrir sus gastos durante los días que permanecerá en la ciudad.

“Perdí más de 3 millones de pesos. Quedé sin plata, sin nada. Me toca bregar a ver qué se puede vender para sostenerme para la comida”, relató.



Víctor Reyes viajó desde Amazonas para vender sus artesanías durante la Feria Bonita de Bucaramanga. Perdió más de $3 millones en productos que se dañaron por el aguacero. Pide ayuda para su regreso al Amazonas #MañanasBlu pic.twitter.com/FDhtdlImIs — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

Otros artesanos también reportaron daños en sus productos. Uno de ellos explicó que varias mochilas quedaron mojadas y deberán esperar a que se sequen para determinar si pueden ser recuperadas. Además, aseguró que algunos comerciantes tuvieron pérdidas totales debido a la fuerza del viento y el agua.

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Según el testimonio, durante el aguacero se produjo una especie de remolino que ingresó hacia el centro del espacio donde se desarrollaba la feria, provocando también que algunas personas resultaran golpeadas, aunque no se reportaron lesiones físicas de gravedad.

Ante esta situación, el secretario de Desarrollo de Bucaramanga, Iván Torres, anunció que la administración municipal brindará apoyo a los comerciantes que perdieron la totalidad de sus productos.

Torres explicó que quienes tuvieron afectaciones menores decidieron continuar participando en la cuarta Feria Artesanal Ancestral, mientras que para los vendedores que quedaron sin mercancía se habilitará un canal solidario con el propósito de recaudar recursos que les permitan recuperarse económicamente.

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“Vamos a arropar a los que perdieron el 100 % de su mercancía”, señaló el funcionario, quien agregó que próximamente se dará a conocer la organización a través de la cual se canalizarán las ayudas.

Iván Torres, secretario de Desarrollo de Bucaramanga, confirmó que se avanza en la caracterización de los comerciantes afectados por el aguacero para canalizar las ayudas en logística y recursos #MañanasBlu pic.twitter.com/pv7Ns75CHJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

La Alcaldía indicó que la intención es acompañar a los artesanos afectados y generar alternativas para que puedan continuar comercializando sus productos durante la Feria Bonita.

