Estos son los cierres viales en Bucaramanga por la Feria Bonita este fin de semana

La realización de diferentes actividades de la Feria Bonita 2026 generará cierres viales y modificaciones en la movilidad de Bucaramanga durante este fin de semana. La Dirección de Tránsito anunció un operativo especial para acompañar los eventos y recomendó a los conductores planear sus recorridos y atender las indicaciones de los agentes.

Uno de los principales puntos de afectación será el sector de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, donde se desarrolla el Bucarafest. Permanecerán cerradas las carreras 11 y 12 entre calles 34 y 37, la calle 36 entre carreras 12 y 13 y la calle 37 entre carreras 10 y 12. Estas restricciones se mantendrán hasta las 5:00 de la mañana del lunes 14 de septiembre.

Como rutas alternas se podrán utilizar las calles 34 y 42, la calle 37 desde la carrera 13 hacia el oriente, y las carreras 13, 9 y 14, dependiendo del sentido del desplazamiento.

Otro punto con restricciones será la avenida La Rosita, a la altura del parque de Mejoras Públicas, donde se realizarán BucaraVerde, EcoFest y Paticas Fest. La vía estará cerrada entre la glorieta Chicamocha y la carrera 27, en sentido oriente-occidente, entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche durante las jornadas de los eventos.



La principal afectación se concentrará en la carrera 27, debido a los desfiles de Vehículos Clásicos y Antiguos, el sábado 12 de septiembre, y Pico de Oro, el domingo 13. El corredor permanecerá cerrado en ambos sentidos, desde el intercambiador Mesón de los Búcaros hasta la calle 56, desde las 8:00 de la noche de este viernes 11 de septiembre hasta las 5:00 de la mañana del lunes 14.

Para atravesar la ciudad, Tránsito recomienda utilizar como corredores alternos la avenida Quebrada Seca, al norte, y la calle 67, al sur, mientras que para los desplazamientos entre el norte y el sur se aconseja utilizar vías por fuera del área de influencia de los desfiles.

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El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, pidió a los ciudadanos salir con anticipación, planear sus recorridos y respetar la señalización y las instrucciones de los agentes.

Las vías serán reabiertas de manera progresiva una vez culminen los eventos y las autoridades verifiquen que existen condiciones de seguridad para restablecer la circulación.