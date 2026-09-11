En videos: así reportaron bumangueses la fuerte tormenta eléctrica en Bucaramanga

Rayos que iluminaron el cielo, fuertes lluvias y ráfagas de viento quedaron registrados en videos que ciudadanos de diferentes sectores de Bucaramanga compartieron en redes sociales durante la tormenta eléctrica que sorprendió a la ciudad.

Las imágenes muestran cómo, en cuestión de minutos, el aguacero aumentó su intensidad y estuvo acompañado de actividad eléctrica. Desde distintos puntos de la capital santandereana, los bumangueses utilizaron sus celulares para registrar el fenómeno y mostrar las condiciones que se presentaban en las calles.

Uno de los videos fue publicado por Sergio Rangel Supelado en su cuenta de X. El registro, grabado en la zona céntrica de Bucaramanga, muestra la fuerza de la lluvia y el momento en que un rayo cae en medio de la tormenta.

Se está cayendo el cielo en BGA ! Impresionante el aguacero. ⚡️ 🌧️ pic.twitter.com/ylu6LZ0fqx — Sergio Rangel Supelano (@SergioARangelS) September 11, 2026

En el barrio San Francisco, Cristian Lizarazo también compartió imágenes en las que se observa otro rayo en inmediaciones de la iglesia del sector, mientras la lluvia cubría buena parte del panorama.



Bucaramanga Rumania anoche pic.twitter.com/MDehODMZjN — cristian lizarazo (@cristianlizara6) September 11, 2026

Desde Real de Minas, Daniel Tarazona publicó otro video en el que se aprecia la intensidad del aguacero, acompañado de rayos y fuertes vientos. En las imágenes también se alcanza a identificar el puente de La Novena.

Brutal tormenta en Bucaramanga. pic.twitter.com/pxqO9U28Hr — F. Daniel Tarazona (@felixdaniel6) September 11, 2026

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Estos no fueron los únicos registros. Durante y después de la tormenta circularon en redes sociales videos grabados desde diferentes sectores de Bucaramanga, en los que los ciudadanos mostraron calles inundadas, árboles afectados y la fuerza de las lluvias.

El fenómeno también dejó consecuencias en diferentes puntos de la ciudad. Las autoridades reportaron más de 35 emergencias, entre viviendas destechadas, caída de árboles e inundaciones en vías.

El fuerte aguacero, acompañado de intensos vientos, obligó a cancelar el concierto BucaraRock, que se desarrollaba en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, en el marco de la Feria Bonita. Las lluvias provocaron pérdidas a los emprendedores ubicados en el lugar #MañanasBlu pic.twitter.com/EzbvVc0Niv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

Uno de los sectores más afectados fue el parque García Rovira, donde más de 60 emprendedores que participaban en la Feria Ancestral perdieron sus mercancías debido a la lluvia y los fuertes vientos. La situación dejó en duda la continuidad de la feria y obligó a las autoridades a evaluar los daños y las familias afectadas.

Esta noche termina con familias afectadas en diferentes barrios de la ciudad, comerciantes que perdieron sus mercancías y diferentes daños materiales en varias zonas de Bucaramanga.



Les digo que no están solos, estamos acompañando con toda nuestra capacidad disponible. pic.twitter.com/U6pi1t2dFF — Cristian Portilla (@Cportilla40) September 11, 2026

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La tormenta también fue registrada y comentada por expertos en clima. Max Henríquez explicó que las lluvias están relacionadas con una zona de baja presión que estuvo ubicada sobre el centro del país y que se ha desplazado hacia el Pacífico.

La baja presión que ha estado sobre el centro de Colombia, dejando caer fuertes aguaceros en Bucaramanga, el magdalena medio, Antioquia, Córdoba, Sucre y el Cesár, se ha estado desplazando hacia el Pacífico, donde tambien llueve a cántaros. Hoy y mañana seguirán las lluvias pic.twitter.com/NbfoxOSGJd — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 11, 2026

El experto advirtió que las condiciones lluviosas continuarán durante este viernes y sábado, por lo que no se descartan nuevos episodios de precipitaciones en Bucaramanga y otras zonas del departamento.