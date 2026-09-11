En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
11S
James a Nacional
Juliana Guerrero
Porte de armas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En videos: así reportaron bumangueses la fuerte tormenta eléctrica en Bucaramanga

En videos: así reportaron bumangueses la fuerte tormenta eléctrica en Bucaramanga

Videos compartidos en redes sociales muestran la intensidad de la lluvia, los rayos y los fuertes vientos que dejaron más de 35 emergencias en distintos sectores de la ciudad.

Rayos tormenta Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Rayos tormenta Bucaramanga //Foto: tomada de redes sociales
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Rayos que iluminaron el cielo, fuertes lluvias y ráfagas de viento quedaron registrados en videos que ciudadanos de diferentes sectores de Bucaramanga compartieron en redes sociales durante la tormenta eléctrica que sorprendió a la ciudad.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Las imágenes muestran cómo, en cuestión de minutos, el aguacero aumentó su intensidad y estuvo acompañado de actividad eléctrica. Desde distintos puntos de la capital santandereana, los bumangueses utilizaron sus celulares para registrar el fenómeno y mostrar las condiciones que se presentaban en las calles.

Últimas noticias

tibu-atentado.jpg
Santanderes

Alcalde de Tibú alerta por aumento de minas minas antipersonales por guerra entre ELN y disidencias

foto alias curramba ladrón asesino policías.jpg
Santanderes

Nuevos cargos a ladrón de joyas donde murió policía en Bucaramanga: este es su prontuario

Uno de los videos fue publicado por Sergio Rangel Supelado en su cuenta de X. El registro, grabado en la zona céntrica de Bucaramanga, muestra la fuerza de la lluvia y el momento en que un rayo cae en medio de la tormenta.

En el barrio San Francisco, Cristian Lizarazo también compartió imágenes en las que se observa otro rayo en inmediaciones de la iglesia del sector, mientras la lluvia cubría buena parte del panorama.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Desde Real de Minas, Daniel Tarazona publicó otro video en el que se aprecia la intensidad del aguacero, acompañado de rayos y fuertes vientos. En las imágenes también se alcanza a identificar el puente de La Novena.

Publicidad

Estos no fueron los únicos registros. Durante y después de la tormenta circularon en redes sociales videos grabados desde diferentes sectores de Bucaramanga, en los que los ciudadanos mostraron calles inundadas, árboles afectados y la fuerza de las lluvias.

El fenómeno también dejó consecuencias en diferentes puntos de la ciudad. Las autoridades reportaron más de 35 emergencias, entre viviendas destechadas, caída de árboles e inundaciones en vías.

Uno de los sectores más afectados fue el parque García Rovira, donde más de 60 emprendedores que participaban en la Feria Ancestral perdieron sus mercancías debido a la lluvia y los fuertes vientos. La situación dejó en duda la continuidad de la feria y obligó a las autoridades a evaluar los daños y las familias afectadas.

Publicidad

La tormenta también fue registrada y comentada por expertos en clima. Max Henríquez explicó que las lluvias están relacionadas con una zona de baja presión que estuvo ubicada sobre el centro del país y que se ha desplazado hacia el Pacífico.

El experto advirtió que las condiciones lluviosas continuarán durante este viernes y sábado, por lo que no se descartan nuevos episodios de precipitaciones en Bucaramanga y otras zonas del departamento.

Relacionados

Bucaramanga

Emergencias por lluvias

Tormentas

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad