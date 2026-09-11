En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James a Nacional
Un mes del terremoto
Juliana Guerrero
Porte de armas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Más de 35 emergencias deja fuerte aguacero en Bucaramanga; casas destechadas

Más de 35 emergencias deja fuerte aguacero en Bucaramanga; casas destechadas

La Oficina de Gestión del Riesgo, en articulación con el Cuerpo de Bomberos, está monitoreando y visitando algunos puntos afectados por las lluvias.

FOTO LLUVIAS Y ÁRBOLES BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Lluvias en Bucaramanga - Bomberos de Bucaramanga
Por: Javier Rodríguez
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Más de 35 emergencias han sido reportadas en Bucaramanga tras el fuerte aguacero reciénteme temperaturas y que provocó inundaciones, caída de árboles y postes, daños en viviendas y afectaciones en diferentes vías de la ciudad y el área metropolitana.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con Didier Rodríguez, director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, los organismos de socorro mantienen un monitoreo permanente y adelantan recorridos por barrios, corregimientos y asentamientos humanos para verificar cada uno de los reportes.

Últimas noticias

artesanos afectados feria Bucaramanga.jpg
Santanderes

Más de 60 emprendedores de Feria Artesanal, afectados tras fuerte tormenta en Bucaramanga

FOTO DRONES BARRANCABERMEJA.jpg
Santanderes

Al menos 124 víctimas dejan ataques con drones en Norte de Santander

“La Oficina de Gestión del Riesgo, en articulación con el Cuerpo de Bomberos, está monitoreando y visitando algunos puntos afectados por las lluvias", explicó Rodríguez.

Entre las situaciones reportadas se encuentran viviendas destechadas, caída de árboles y redes eléctricas, además de vías inundadas y bloqueadas por las precipitaciones.

Uno de los sectores afectados fue el barrio Kennedy, donde se registró la caída de árboles. También hubo afectaciones en el corredor vial que comunica el sector de La Salle con el barrio Bucaramanga, donde un árbol de gran tamaño cayó y bloqueó el paso.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En la autopista Floridablanca-Piedecuesta, sector La Españolita, se presentó además un choque múltiple, en medio de las dificultades de movilidad generadas por las fuertes lluvias.

Publicidad

La emergencia también obligó a evacuar a los asistentes del Circo Hermanos Gasca, ubicado cerca a la Terminal de Transporte, donde se desarrollaba un concierto de rock como parte de la programación de la Feria de Bucaramanga.

Ante la intensidad de la tormenta, el concierto BucaraRock fue cancelado y los asistentes fueron evacuados de la carpa como medida preventiva.

"Las autoridades mantienen la alerta debido a que continúan llegando nuevos reportes de afectaciones. Los equipos de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos recorren los sectores afectados para determinar las necesidades de atención y priorizar la respuesta", dijo el alcalde Cristian Portilla.

Publicidad

La Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas en Bucaramanga y realiza la verificación de las emergencias en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y las demás entidades competentes.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para reportar cualquier nueva afectación a través de los canales oficiales, con el propósito de activar oportunamente los protocolos de verificación y atención.

El balance permanece abierto mientras continúan las lluvias y los recorridos de los organismos de socorro por los diferentes sectores de la ciudad.

Relacionados

Lluvias en Colombia

Emergencias por lluvias

Bucaramanga

Noticias de hoy

Blu Radio

Alcaldía de Bucaramanga

Clima

Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad