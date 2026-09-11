Más de 35 emergencias deja fuerte aguacero en Bucaramanga; casas destechadas

Más de 35 emergencias han sido reportadas en Bucaramanga tras el fuerte aguacero reciénteme temperaturas y que provocó inundaciones, caída de árboles y postes, daños en viviendas y afectaciones en diferentes vías de la ciudad y el área metropolitana.

De acuerdo con Didier Rodríguez, director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, los organismos de socorro mantienen un monitoreo permanente y adelantan recorridos por barrios, corregimientos y asentamientos humanos para verificar cada uno de los reportes.

“La Oficina de Gestión del Riesgo, en articulación con el Cuerpo de Bomberos, está monitoreando y visitando algunos puntos afectados por las lluvias", explicó Rodríguez.

Más de 35 emergencias fueron reportadas en Bucaramanga tras el fuerte aguacero que cayó durante las últimas horas y que provocó inundaciones, caída de árboles y postes, daños en viviendas y afectaciones en diferentes vías de la ciudad y el área metropolitana #MañanasBlu pic.twitter.com/v6nVDIMRjH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

Entre las situaciones reportadas se encuentran viviendas destechadas, caída de árboles y redes eléctricas, además de vías inundadas y bloqueadas por las precipitaciones.



Uno de los sectores afectados fue el barrio Kennedy, donde se registró la caída de árboles. También hubo afectaciones en el corredor vial que comunica el sector de La Salle con el barrio Bucaramanga, donde un árbol de gran tamaño cayó y bloqueó el paso.

A esta hora las autoridades reportan más de 35 emergencias por fuertes lluvias en Bucaramanga. "Hay casas destechadas, caída de árboles, redes eléctricas y vías inundadas", dijo Didier Rodríguez, director de Gestión de Riesgo #VocesySonidos pic.twitter.com/pJUGPmXMqN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

En la autopista Floridablanca-Piedecuesta, sector La Españolita, se presentó además un choque múltiple, en medio de las dificultades de movilidad generadas por las fuertes lluvias.

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La emergencia también obligó a evacuar a los asistentes del Circo Hermanos Gasca, ubicado cerca a la Terminal de Transporte, donde se desarrollaba un concierto de rock como parte de la programación de la Feria de Bucaramanga.

Ante la intensidad de la tormenta, el concierto BucaraRock fue cancelado y los asistentes fueron evacuados de la carpa como medida preventiva.

"Las autoridades mantienen la alerta debido a que continúan llegando nuevos reportes de afectaciones. Los equipos de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos recorren los sectores afectados para determinar las necesidades de atención y priorizar la respuesta", dijo el alcalde Cristian Portilla.

Panorama a esta hora en inmediaciones de la Plaza Luis Carlos Galán, donde se desarrollaba un concierto de rock en el marco de la Feria de Bucaramanga. El concierto BucaraRock fue cancelado. #VocesySonidos pic.twitter.com/ADmv2KSXvE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

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La Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas en Bucaramanga y realiza la verificación de las emergencias en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y las demás entidades competentes.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para reportar cualquier nueva afectación a través de los canales oficiales, con el propósito de activar oportunamente los protocolos de verificación y atención.

El balance permanece abierto mientras continúan las lluvias y los recorridos de los organismos de socorro por los diferentes sectores de la ciudad.