Emergencias en Bucaramanga por aguacero; Circo Gasca fue evacuado

Un fuerte aguacero acompañado de vientos se registró durante la noche de este jueves en Bucaramanga y varios municipios del área metropolitana sufrieron diferentes emergencias que son atendidas por los organismos de socorro.

En distintos sectores de la capital santandereana se reportó la caída de árboles, entre ellos los barrios Kennedy, Real de Minas, el centro de Bucaramanga y el sector del Mercado Campesino. También se han conocido reportes de emergencias similares en Girón.

Las lluvias provocaron, además, encharcamientos en diferentes corredores viales, entre ellos, la autopista Floridablanca-Piedecuesta, el sector de Cañaveral y El Poblado, en Girón, generando dificultades para la movilidad.

Una de las situaciones más llamativas ocurrió en el lugar donde se presenta el espectáculo del Circo Hermanos Gasca. Debido a los fuertes vientos que estaban moviendo la estructura de la carpa, los asistentes tuvieron que ser evacuados como medida preventiva.



Panorama a esta hora en inmediaciones de la Plaza Luis Carlos Galán, donde se desarrollaba un concierto de rock en el marco de la Feria de Bucaramanga. El concierto BucaraRock fue cancelado. #VocesySonidos pic.twitter.com/ADmv2KSXvE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 11, 2026

El Cuerpo de Bomberos confirmó a Blu Radio que sus unidades atienden varias emergencias ocasionadas por el aguacero y los fuertes vientos en diferentes puntos del área metropolitana.

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Las autoridades recomiendan a los ciudadanos conducir con precaución, evitar transitar por zonas con árboles o estructuras inestables y reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo.