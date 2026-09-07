Fuerte vendaval deja tres heridos y múltiples daños en viviendas en Cúcuta

Un fuerte vendaval registrado en las últimas horas provocó múltiples emergencias en diferentes sectores de Cúcuta, dejando, de manera preliminar, tres personas heridas y daños en viviendas, locales comerciales, árboles, muros y redes eléctricas.

De acuerdo con la Alcaldía de Cúcuta, los vientos superaron los 50 kilómetros por hora, generando afectaciones en distintos puntos de la ciudad. Entre los casos reportados se encuentran tres personas que se movilizaban en motocicleta y que resultaron heridas por la caída de árboles: una en el sector de Claret y dos en La Libertad.

Fuertes vendaval provocó varias emergencias en Cúcuta. Autoridades realizan un censo de afectaciones en viviendas, locales comerciales y redes eléctricas. "Reportaron la caída de varios árboles en calles y avenidas", señalaron las autoridades #VocesySonidos pic.twitter.com/CPuT4jfq0n — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 7, 2026

La Secretaría de Gestión del Riesgo informó que, hasta el momento, se han registrado cerca de 12 casos relacionados con caída de árboles y otros ocho por levantamiento de cubiertas y techos de viviendas.

Además, organismos de emergencia atendieron reportes por árboles y muros caídos, desprendimiento de techos y afectaciones en diferentes sectores de la capital nortesantandereana.



El equipo de Gestión del Riesgo de Desastres continúa recorriendo la ciudad para verificar los reportes entregados por la comunidad y establecer la magnitud de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

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Las autoridades también adelantan un censo de las afectaciones registradas en viviendas, establecimientos comerciales y redes eléctricas, mientras coordinan la atención de las emergencias.

El vendaval generó preocupación entre los habitantes debido a la fuerza de los vientos y la caída de árboles en calles y avenidas, situación que también ocasionó riesgos para conductores y peatones.

La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de precaución y evitar acercarse a zonas donde se hayan presentado desprendimientos, árboles caídos o daños estructurales.

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Los vendavales son fenómenos meteorológicos caracterizados por ráfagas de viento de gran intensidad que pueden ocasionar caída de árboles, desprendimiento de cubiertas, daños en estructuras y afectaciones en el servicio de energía.

Por esta razón, las autoridades recomiendan permanecer en lugares seguros durante estos eventos y evitar transitar por sectores con árboles, postes o estructuras que puedan representar riesgo.

Las situaciones de emergencia pueden ser reportadas a la línea 313 321 8204, habilitada para coordinar la atención de los organismos correspondientes.

