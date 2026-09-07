En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bendito Menor
Vuelta a España
Ataques en Nariño
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fuerte vendaval deja tres heridos y múltiples daños en viviendas en Cúcuta

Fuerte vendaval deja tres heridos y múltiples daños en viviendas en Cúcuta

Las autoridades reportan cerca de 12 casos por caída de árboles y otros ocho por levantamiento de cubiertas y techos.

Vendaval en Cúcuta.
Vendaval en Cúcuta.
FOTO: Daños vendaval en Cúcuta- suministrada por Alcaldía de Cúcuta
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Un fuerte vendaval registrado en las últimas horas provocó múltiples emergencias en diferentes sectores de Cúcuta, dejando, de manera preliminar, tres personas heridas y daños en viviendas, locales comerciales, árboles, muros y redes eléctricas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la Alcaldía de Cúcuta, los vientos superaron los 50 kilómetros por hora, generando afectaciones en distintos puntos de la ciudad. Entre los casos reportados se encuentran tres personas que se movilizaban en motocicleta y que resultaron heridas por la caída de árboles: una en el sector de Claret y dos en La Libertad.

Últimas noticias

foto ejército barrancabermeja hidrocarburos.jpeg
Santanderes

Ejército incauta 20.000 galones de combustible que serían del Clan del Golfo en Santander

Atacan batallón militar en Ocaña, N. Santander_ reportan explosivos y rafagas de fusil.jpg
Santanderes

Alcalde de Ocaña tras ataque al Ejército: “El Estado va tener que replantear cómo responde”

La Secretaría de Gestión del Riesgo informó que, hasta el momento, se han registrado cerca de 12 casos relacionados con caída de árboles y otros ocho por levantamiento de cubiertas y techos de viviendas.

Además, organismos de emergencia atendieron reportes por árboles y muros caídos, desprendimiento de techos y afectaciones en diferentes sectores de la capital nortesantandereana.

El equipo de Gestión del Riesgo de Desastres continúa recorriendo la ciudad para verificar los reportes entregados por la comunidad y establecer la magnitud de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Las autoridades también adelantan un censo de las afectaciones registradas en viviendas, establecimientos comerciales y redes eléctricas, mientras coordinan la atención de las emergencias.

El vendaval generó preocupación entre los habitantes debido a la fuerza de los vientos y la caída de árboles en calles y avenidas, situación que también ocasionó riesgos para conductores y peatones.

La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de precaución y evitar acercarse a zonas donde se hayan presentado desprendimientos, árboles caídos o daños estructurales.

Publicidad

Los vendavales son fenómenos meteorológicos caracterizados por ráfagas de viento de gran intensidad que pueden ocasionar caída de árboles, desprendimiento de cubiertas, daños en estructuras y afectaciones en el servicio de energía.

Por esta razón, las autoridades recomiendan permanecer en lugares seguros durante estos eventos y evitar transitar por sectores con árboles, postes o estructuras que puedan representar riesgo.

Las situaciones de emergencia pueden ser reportadas a la línea 313 321 8204, habilitada para coordinar la atención de los organismos correspondientes.

Relacionados

Emergencias por lluvias

Cúcuta

UNGRD

Norte de Santader

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad