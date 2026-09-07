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Incendio forestal supera las 2.000 hectáreas y amenaza zonas de Ábrego, Norte de Santander

Bomberos, Defensa Civil, campesinos, voluntarios y organismos de socorro de la región permanecen trabajando para contener el incendio.

FOTO INCENDIO ÁBREGO, NORTE DE SANTANDER.jpg
FOTO. Incendio forestal en Ábrego, Norte de Santander- suministrada por comunidad afectada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Más de 30 horas de emergencia completa un grave incendio forestal que se registra en jurisdicción del municipio de Ábrego, Norte de Santander, donde las llamas han consumido, según reportes conocidos durante la emergencia, más de 2.000 hectáreas de vegetación y cultivos.

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La conflagración comenzó durante las primeras horas del sábado 5 de septiembre en la parte alta del sector rural de Monte Redondo y, debido a la magnitud del incendio y las condiciones del terreno, se ha extendido hacia zonas cercanas al casco urbano.

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El fuego ha afectado cultivos, vegetación y fauna, mientras una densa capa de humo y ceniza cubre diferentes sectores del municipio. La emergencia también ha obligado a algunas familias a evacuar preventivamente ante el avance de las llamas y la presencia de humo.

En las últimas horas, el incendio habría alcanzado las instalaciones de un reconocido restaurante de la zona. Habitantes y organismos de socorro ayudaron a retirar algunos enseres del establecimiento para evitar mayores pérdidas.

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Bomberos, Defensa Civil, campesinos, voluntarios y organismos de socorro de la región permanecen trabajando para contener el incendio. Sin embargo, ante la magnitud de la emergencia, la comunidad ha solicitado apoyo aéreo para facilitar las labores de extinción y evitar que el fuego continúe avanzando.

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El llamado se ha extendido a las autoridades departamentales y nacionales, debido al riesgo que representa la cercanía de las llamas con sectores poblados.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que, de acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, el incendio fue atendido inicialmente por la Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Ábrego. Además, se solicitó el refuerzo de los Bomberos de Ocaña, incluido el abastecimiento de agua.

La Gestión del Riesgo del departamento coordina la logística de atención, mientras el nivel regional de Bomberos permanece activado para apoyar las labores en terreno.

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Los habitantes de las zonas rurales han expresado preocupación por el avance de las llamas y han pedido una respuesta reforzada de las autoridades para proteger a las familias, los cultivos y los ecosistemas afectados.

La emergencia ocurre en medio de condiciones que favorecen la propagación del fuego, por lo que los organismos de socorro mantienen las labores de control y monitoreo.

Los incendios forestales pueden expandirse rápidamente cuando confluyen altas temperaturas, vegetación seca, fuertes vientos y condiciones de baja humedad. En estos escenarios, además del riesgo para la población, el fuego puede ocasionar pérdida de cultivos, afectación de fauna y flora y daños en infraestructura.

En Ábrego, las autoridades mantienen activo el dispositivo de respuesta y coordinan el envío de refuerzos para contener la emergencia y evitar que las llamas alcancen zonas habitadas.

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