Ejército incauta 20.000 galones de combustible que serían del Clan del Golfo en Santander

Un nuevo golpe a las economías ilícitas que operan en el Magdalena Medio fue reportado por el Ejército Nacional en zona rural de Barrancabermeja, Santander, donde fueron encontrados aproximadamente 20.000 galones de combustible almacenados de manera ilegal.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Tenerife, del corregimiento El Centro, durante operaciones adelantadas por soldados del Batallón de Artillería y Defensa Antiaérea N.° 2, de la Quinta Brigada, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte militar, las tropas realizaban patrullajes, tareas tácticas y acciones de control territorial para contrarrestar el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, cuando ubicaron cuatro bolsas artesanales, conocidas como tipo ‘vikingo’, que eran utilizadas para almacenar el combustible.

Según las informaciones recopiladas por las autoridades, el hidrocarburo habría sido obtenido mediante actividades ilícitas y estaría destinado a actividades relacionadas con el procesamiento de coca, por lo que constituiría un insumo para las economías ilegales de la zona.



El Ejército señaló que el combustible estaría relacionado con las actividades de financiación del GAO Clan del Golfo. La incautación representaría una afectación económica superior a 360 millones de pesos, al impedir la comercialización ilegal del hidrocarburo.

Además del impacto económico contra las estructuras criminales, las autoridades destacaron el componente ambiental de la operación, debido a que el almacenamiento irregular del combustible representaba un riesgo de derrames y contaminación del suelo, fuentes hídricas y ecosistemas de esta zona del Magdalena Medio.

Publicidad

El resultado hace parte de las operaciones desarrolladas en el marco del Plan Ayacucho Plus, mediante el cual las Fuerzas Militares buscan coordinar capacidades con otras instituciones para fortalecer el control territorial y afectar las fuentes de financiación de los grupos armados.

La Quinta Brigada aseguró que continuará adelantando operaciones militares y acciones coordinadas con la Policía y otras entidades para combatir el apoderamiento ilegal de hidrocarburos, las economías ilícitas y las estructuras criminales que tienen presencia en el Magdalena Medio.

