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Violento domingo en Bucaramanga: tres muertos y dos heridos en casos de sicariato y riña

Los hechos ocurrieron en los barrios Ricaurte, Tres Canchas y Universidad. Una de las víctimas murió tras resultar herida en una balacera, mientras las autoridades investigan los demás casos.

Sicariato Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Sicariato Bucaramanga //Foto: Policía
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en hechos violentos registrados durante la madrugada y la noche del domingo 6 de septiembre en diferentes sectores de Bucaramanga. Dos de los casos ocurrieron con arma de fuego y el tercero con arma cortopunzante.

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El primer hecho se presentó hacia la 1:43 de la madrugada en inmediaciones de la carrera 17C con calle 56, en el barrio Ricaurte. Según el reporte de la Policía, varias personas se encontraban en el lugar cuando se escucharon varias detonaciones. Al llegar los uniformados, encontraron a tres hombres heridos quienes fueron trasladados al Hospital Universitario de Santander donde uno de ellos falleció.

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En el procedimiento, la Policía capturó a un hombre de 45 años, quien, de acuerdo con el informe oficial, tenía en su poder un arma de fuego. El hombre manifestó contar con permisos especiales para el porte del arma, documentos que fueron verificados por los uniformados.

Horas después, hacia las 8:46 de la noche, se reportó otro ataque con arma de fuego en el sector de Tres Canchas, en la calle 103C con carrera 13. La víctima fue identificada como Michael Stiven Alfonso Sánchez, de 28 años, quien recibió seis impactos de bala.

El hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta la Clínica Foscal, pero debido a la gravedad de las heridas llegó sin signos vitales. De acuerdo con la información preliminar, era conocido en el sector con el alias de 'Mechas' y las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias y los responsables del homicidio.

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El tercer caso ocurrió hacia las 9:58 de la noche en el barrio Universidad, donde la Policía fue alertada por una riña con arma blanca. Al llegar a la carrera 26 con calle 12, los uniformados encontraron sobre un andén a un hombre gravemente herido con un arma cortopunzante.

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La víctima, quien según el reporte policial era habitante de una residencia no formal y padecía una enfermedad de base, fue trasladada en un vehículo de la institución al Hospital Universitario de Santander. Sin embargo, al ingresar al servicio de urgencias, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Los tres casos quedaron en manos de las autoridades judiciales, que adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon cada uno de estos hechos y determinar responsabilidades.

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