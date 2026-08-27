Hospital Universitario de Santander hace historia al iniciar terapia ECMO

El Hospital Universitario de Santander marcó un nuevo hito en la atención de pacientes en estado crítico al convertirse en el primer hospital público del nororiente colombiano y el tercero del país en iniciar la terapia ECMO, una tecnología avanzada de soporte vital para personas con fallas respiratorias graves.
El anuncio representa un importante avance para la capacidad de atención de alta complejidad en Santander y la región, al permitir que pacientes que requieran este tipo de soporte puedan recibir atención especializada de manera más oportuna, sin depender necesariamente de traslados hacia otras ciudades o instituciones.
“Este avance permitirá atender oportunamente a pacientes en estado crítico”, señaló Ricardo Hoyos, gerente del Hospital Universitario de Santander, quien destacó la importancia de incorporar nuevas tecnologías para fortalecer los servicios de salud y brindar mayores oportunidades de recuperación a quienes enfrentan condiciones de alta gravedad.
El Hospital Universitario de Santander se convierte en el primer hospital público del nororiente colombiano y el tercero del país en iniciar la terapia ECMO. "Este avance permitirá atender oportunamente a pacientes en estado crítico", dijo el gerente Ricardo Hoyos #VocesySonidos pic.twitter.com/vv3dUjNsVQ— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 26, 2026
La terapia ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) funciona como un sistema de soporte temporal que ayuda a oxigenar la sangre y retirar dióxido de carbono cuando los pulmones no pueden cumplir adecuadamente esta función. Su utilización requiere equipos especializados y personal médico altamente capacitado.
Con la puesta en marcha de este servicio, el HUS fortalece su papel como institución de referencia para Santander y el nororiente del país, ampliando las posibilidades de atención para pacientes que presentan enfermedades respiratorias severas y que requieren soporte avanzado.
#Comunicado— Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) August 26, 2026
¡La ESE HUS hace historia!
Somos el primer hospital público del nororiente colombiano y el tercero del país en iniciar la terapia ECMO para soporte respiratorio.
Este avance reduce las largas esperas y traslados a otras instituciones, brindando atención oportuna,… pic.twitter.com/IQR1Y4e5tl
La implementación de esta tecnología también busca reducir los tiempos de espera y la necesidad de trasladar pacientes críticos a otras instituciones, facilitando una atención más cercana, segura y humanizada.
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Este nuevo servicio se suma a los esfuerzos del Hospital Universitario de Santander por fortalecer su capacidad tecnológica y de atención de alta complejidad, con el propósito de responder a las necesidades de los pacientes de Santander y de otros departamentos del nororiente colombiano.