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Hospital Universitario de Santander hace historia al iniciar terapia ECMO

La terapia ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) funciona como un sistema de soporte temporal.

FOTO NUEVA HOSPITAL HUS.jpg
FOTO: Hospital Universitario de Santander- suministrada por HUS
Por: Redacción BLU Radio Santander
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Actualizado: 27 de ago, 2026

El Hospital Universitario de Santander marcó un nuevo hito en la atención de pacientes en estado crítico al convertirse en el primer hospital público del nororiente colombiano y el tercero del país en iniciar la terapia ECMO, una tecnología avanzada de soporte vital para personas con fallas respiratorias graves.

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El anuncio representa un importante avance para la capacidad de atención de alta complejidad en Santander y la región, al permitir que pacientes que requieran este tipo de soporte puedan recibir atención especializada de manera más oportuna, sin depender necesariamente de traslados hacia otras ciudades o instituciones.

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“Este avance permitirá atender oportunamente a pacientes en estado crítico”, señaló Ricardo Hoyos, gerente del Hospital Universitario de Santander, quien destacó la importancia de incorporar nuevas tecnologías para fortalecer los servicios de salud y brindar mayores oportunidades de recuperación a quienes enfrentan condiciones de alta gravedad.

La terapia ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) funciona como un sistema de soporte temporal que ayuda a oxigenar la sangre y retirar dióxido de carbono cuando los pulmones no pueden cumplir adecuadamente esta función. Su utilización requiere equipos especializados y personal médico altamente capacitado.

Con la puesta en marcha de este servicio, el HUS fortalece su papel como institución de referencia para Santander y el nororiente del país, ampliando las posibilidades de atención para pacientes que presentan enfermedades respiratorias severas y que requieren soporte avanzado.

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La implementación de esta tecnología también busca reducir los tiempos de espera y la necesidad de trasladar pacientes críticos a otras instituciones, facilitando una atención más cercana, segura y humanizada.

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Este nuevo servicio se suma a los esfuerzos del Hospital Universitario de Santander por fortalecer su capacidad tecnológica y de atención de alta complejidad, con el propósito de responder a las necesidades de los pacientes de Santander y de otros departamentos del nororiente colombiano.

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