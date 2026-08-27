Estos serán los nuevos comandantes de la Policía en Santander y Bucaramanga

La Policía anunció cambios en los principales comandos de Santander y Bucaramanga. Los movimientos incluyen la llegada de nuevos oficiales a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, al Departamento de Policía Santander y a la Policía Región No. 5.

En la Policía Metropolitana de Bucaramanga asumirá como nuevo comandante el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, quien actualmente está al frente de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Camelo Sánchez reemplazará al general William Quintero, quien venía desempeñando el cargo en la capital santandereana.

Entre tanto, el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate será el nuevo comandante de la Policía de Santander. Atuesta hace parte actualmente del comando de la Policía de Bogotá y llegará para reemplazar al coronel Néstor Arévalo.

También se confirmó un cambio en la Policía Región N.° 5, que tendrá como nuevo comandante al brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

Los cambios en los comandos llegan en un momento en el que en Santander hay expectativa por las nuevas estrategias de seguridad, especialmente para contener los homicidios y fortalecer las acciones contra las estructuras delincuenciales que afectan a diferentes municipios del departamento, entre ellos Bucaramanga y área metropolitana.

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Llos movimientos internos fueron definidos por el presidente Abelardo De La Espriella y por la institución en sus diferentes comandos. Se espera que los nuevos oficiales asuman sus funciones oficialmente en los próximos días.

