Sabores con Propósito: una ruta gastronómica para apoyar a mujeres con cáncer

Una salida a comer durante septiembre puede convertirse también en una forma de apoyar a mujeres que enfrentan un diagnóstico de cáncer. Con esa idea nació Sabores con Propósito, una campaña que une a la Fundación Senosama y Acodres para recaudar recursos destinados a uno de los programas que acompaña a las pacientes.

La iniciativa se desarrollará durante septiembre, mes de Amor y Amistad, y en el marco de la Feria Bonita. Por ahora, 17 restaurantes se han vinculado y cada uno seleccionará de su carta uno o varios productos que harán parte de esta ruta gastronómica: pueden ser platos fuertes, postres o bebidas.

“El mecanismo es sencillo. Los clientes podrán identificar en cada restaurante los productos vinculados a la campaña y, por cada uno que sea vendido, el establecimiento entregará $3.000 a la Fundación Senosama”, explicó Claudia Amaya, directora de la fundación.

Los recursos serán destinados al programa de costurero terapéutico, un espacio que cada miércoles reúne a unas 20 o 25 mujeres para realizar diferentes manualidades.



Sin embargo, para Claudia Amaya, directora de la Fundación Senosama, el valor de este encuentro va mucho más allá de aprender a coser o elaborar una manualidad.

“Más que aprender una manualidad, es un espacio de crear redes de apoyo, de compartir, de disfrutar, de comer rico, de reírse y, por supuesto, esto es terapia para ellas”.

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Durante estas jornadas, las pacientes encuentran un espacio para conversar y compartir con otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Amaya destaca que incluso quienes enfrentan etapas complejas de la enfermedad encuentran en el costurero un motivo para mantenerse activas y acompañadas.

La directora de Senosama asegura que este es uno de los programas más queridos por las pacientes y que los recursos que se recauden con Sabores con Propósito permitirán mantenerlo.

La información sobre los restaurantes participantes y los productos que estarán vinculados a la campaña estará disponible en la página web y las redes sociales de la Fundación Senosama.