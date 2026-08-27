En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Comando Sur de EEUU
Nepal
Santa Fe
Sismos hoy
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sabores con Propósito: una ruta gastronómica para apoyar a mujeres con cáncer

Sabores con Propósito: una ruta gastronómica para apoyar a mujeres con cáncer

Durante septiembre, 17 restaurantes de Bucaramanga destinarán parte de sus ventas a Fundación Senosama que trabaja en atención a mujeres con cáncer en Bucaramanga.

Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama
Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama//
EFE
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Una salida a comer durante septiembre puede convertirse también en una forma de apoyar a mujeres que enfrentan un diagnóstico de cáncer. Con esa idea nació Sabores con Propósito, una campaña que une a la Fundación Senosama y Acodres para recaudar recursos destinados a uno de los programas que acompaña a las pacientes.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La iniciativa se desarrollará durante septiembre, mes de Amor y Amistad, y en el marco de la Feria Bonita. Por ahora, 17 restaurantes se han vinculado y cada uno seleccionará de su carta uno o varios productos que harán parte de esta ruta gastronómica: pueden ser platos fuertes, postres o bebidas.

Últimas noticias

coronel Camelo y general atuesta.jpg
Santanderes

Estos serán los nuevos comandantes de la Policía en Santander y Bucaramanga

FOTO NUEVA HOSPITAL HUS.jpg
Santanderes

Hospital Universitario de Santander hace historia al iniciar terapia ECMO

“El mecanismo es sencillo. Los clientes podrán identificar en cada restaurante los productos vinculados a la campaña y, por cada uno que sea vendido, el establecimiento entregará $3.000 a la Fundación Senosama”, explicó Claudia Amaya, directora de la fundación.

Los recursos serán destinados al programa de costurero terapéutico, un espacio que cada miércoles reúne a unas 20 o 25 mujeres para realizar diferentes manualidades.

Sin embargo, para Claudia Amaya, directora de la Fundación Senosama, el valor de este encuentro va mucho más allá de aprender a coser o elaborar una manualidad.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Más que aprender una manualidad, es un espacio de crear redes de apoyo, de compartir, de disfrutar, de comer rico, de reírse y, por supuesto, esto es terapia para ellas”.

Publicidad

Durante estas jornadas, las pacientes encuentran un espacio para conversar y compartir con otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Amaya destaca que incluso quienes enfrentan etapas complejas de la enfermedad encuentran en el costurero un motivo para mantenerse activas y acompañadas.

Lea también:

Alimentos ultraprocesados asociados a mayor riesgo de cáncer, diabetes y enfermedades cardivasculare
Salud

Inician ventas del primer tratamiento contra cáncer de esófago: este país lo comercializa

profesiones expuestas a radición.jpg
Salud

Identifican las profesiones con mayor riesgo de cáncer por radiación, según estudio

La directora de Senosama asegura que este es uno de los programas más queridos por las pacientes y que los recursos que se recauden con Sabores con Propósito permitirán mantenerlo.

La información sobre los restaurantes participantes y los productos que estarán vinculados a la campaña estará disponible en la página web y las redes sociales de la Fundación Senosama.

Relacionados

Bucaramanga

Santander

Cáncer

Acodres

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad