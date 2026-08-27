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Falleció Pastor Julio Delgado, empresario santandereano que comenzó vendiendo panela

Sus exequias se realizarán este viernes 28 de agosto en Jardines La Colina, en Bucaramanga.

FOTO PASTOR JULIO DELGADO- EMPRESARIO SANTANDER.jpg
FOTO: Empresario santandereano Pastor Julio Delgado- suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

El empresariado santandereano lamenta el fallecimiento de Pastor Julio Delgado Hernández, empresario insignia de la región, cuya trayectoria estuvo marcada por la creación y consolidación de importantes compañías.

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Su historia empresarial comenzó en los años 40, cuando inició vendiendo panela en la plaza de Mercado Central de la capital santandereana. Con trabajo y visión, construyó una de las distribuidoras de combustibles, licores y productos de aseo más importantes de Bucaramanga.

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Además, Delgado Hernández estuvo vinculado como socio a la cadena de supermercados Más X Menos, que cuenta con varias sedes en Santander, y también incursionó en el sector de la construcción.

La organización Prosantander lamentó profundamente su fallecimiento y destacó su legado empresarial y regional.

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"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Pastor Julio Delgado Hernández, empresario insignia de nuestra región. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia", señaló en redes sociales la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

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Las exequias del empresario se realizarán este viernes 28 de agosto en Jardines La Colina, en Bucaramanga. Desde Blu Radio lamentamos su partida y enviamos las sentidas condolencias a su familia.

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