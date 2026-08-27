Falleció Pastor Julio Delgado, empresario santandereano que comenzó vendiendo panela

El empresariado santandereano lamenta el fallecimiento de Pastor Julio Delgado Hernández, empresario insignia de la región, cuya trayectoria estuvo marcada por la creación y consolidación de importantes compañías.

Su historia empresarial comenzó en los años 40, cuando inició vendiendo panela en la plaza de Mercado Central de la capital santandereana. Con trabajo y visión, construyó una de las distribuidoras de combustibles, licores y productos de aseo más importantes de Bucaramanga.

Falleció el empresario santandereano Pastor Julio Delgado, reconocido por construir una de las compañías de productos alimenticios más importantes del oriente del país. Su historia empresarial comenzó en los años 40, cuando empezó vendiendo panela #MañanasBlu pic.twitter.com/uA9sB6o5P8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 27, 2026

Además, Delgado Hernández estuvo vinculado como socio a la cadena de supermercados Más X Menos, que cuenta con varias sedes en Santander, y también incursionó en el sector de la construcción.

La organización Prosantander lamentó profundamente su fallecimiento y destacó su legado empresarial y regional.



@pro_santander lamenta profundamente el fallecimiento del señor Pastor Julio Delgado Hernández, empresario insignia de la región, y padre de nuestro miembro, Jorge Enrique Delgado Duarte, a quien hacemos llegar, junto a su esposa, hijos y a toda su familia, nuestras más sinceras… pic.twitter.com/QZjW3Pp7L1 — Prosantander (@pro_santander) August 26, 2026

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Pastor Julio Delgado Hernández, empresario insignia de nuestra región. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia", señaló en redes sociales la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

La Cámara de Comercio de Bucaramanga, su Junta Directiva, su presidente ejecutivo y colaboradores, lamentan profundamente el fallecimiento de Don Pastor Julio Delgado Hernández, empresario insignia de nuestra región.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia,… — Cámara de Comercio de Bucaramanga (@CCBucaramanga) August 26, 2026

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Las exequias del empresario se realizarán este viernes 28 de agosto en Jardines La Colina, en Bucaramanga. Desde Blu Radio lamentamos su partida y enviamos las sentidas condolencias a su familia.