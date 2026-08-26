Bomberos de Bucaramanga atendió 81 emergencias durante agosto, 53 fueron incendios

Bomberos de Bucaramanga reportó la atención de 81 emergencias durante lo corrido del mes de agosto, de las cuales 53 correspondieron a incendios forestales, situación que genera preocupación por las altas temperaturas y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el balance entregado por la institución, durante este mes se han atendido 3 incendios comerciales, 2 de automotores, 13 en basureros, 5 estructurales, 5 residenciales y 53 forestales.

La cifra de incendios de cobertura vegetal representa el 65 % de las emergencias atendidas por Bomberos durante agosto. Las condiciones de sequedad y las altas temperaturas pueden favorecer la rápida propagación de las llamas, aumentando el riesgo para las zonas de vegetación, viviendas y demás infraestructura cercana.

#Atención Se reportan incendios en dos puntos de Bucaramanga. Uno de los casos se registra cerca de la Cárcel de Mujeres, donde Bomberos ya se encuentra en el sitio. El segundo incendio, en inmediaciones del Motel Los Faraones, en el norte de la ciudad #VocesySonidos pic.twitter.com/i38CHUPh25 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 24, 2026

La directora de Bomberos de Bucaramanga, Mónica Avellaneda, destacó la capacidad de reacción de los equipos de emergencia para contener los incendios y evitar que se extiendan.



“Le hemos demostrado a la ciudad que tenemos a nuestros equipos listos para responder ante cualquier situación de emergencia. Sin embargo, la prevención es una responsabilidad de todos”, manifestó la funcionaria.

El comportamiento de los incendios forestales se presenta en medio de una temporada de altas temperaturas que también ha generado descensos en los niveles de fuentes hídricas y alertas por desabastecimiento en diferentes municipios de Santander.

El río Magdalena registra bajos niveles en Barrancabermeja por el fenómeno de El Niño #VocesySonidos https://t.co/bIYX4zgvTi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 25, 2026

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Ante el incremento de las emergencias forestales, Bomberos de Bucaramanga hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales, lotes y áreas con vegetación seca.

Entre las recomendaciones se encuentran:



Evitar cualquier tipo de quema, especialmente cerca de viviendas o zonas de vegetación.

No arrojar colillas de cigarrillo, fósforos ni elementos inflamables en áreas secas.

No dejar residuos inflamables en espacios donde puedan generar o propagar incendios.

Hacer un uso responsable del agua y evitar su desperdicio.

Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura.

Reportar oportunamente cualquier columna de humo, incendio incipiente o situación que pueda representar un riesgo.

Bomberos de Bucaramanga reiteró que continuará con sus labores de respuesta para proteger la vida, los bienes y el medio ambiente, pero insistió en que evitar las conductas que puedan provocar incendios es fundamental para reducir el número de emergencias.