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Bomberos de Bucaramanga atendió 81 emergencias durante agosto, 53 fueron incendios

Ante el incremento de las emergencias forestales, Bomberos hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención.

FOTO INCENDIO SANTURBÁN.jpg
FOTO: Incendio forestal en Santander- suministrada por Bomberos de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Bomberos de Bucaramanga reportó la atención de 81 emergencias durante lo corrido del mes de agosto, de las cuales 53 correspondieron a incendios forestales, situación que genera preocupación por las altas temperaturas y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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De acuerdo con el balance entregado por la institución, durante este mes se han atendido 3 incendios comerciales, 2 de automotores, 13 en basureros, 5 estructurales, 5 residenciales y 53 forestales.

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La cifra de incendios de cobertura vegetal representa el 65 % de las emergencias atendidas por Bomberos durante agosto. Las condiciones de sequedad y las altas temperaturas pueden favorecer la rápida propagación de las llamas, aumentando el riesgo para las zonas de vegetación, viviendas y demás infraestructura cercana.

La directora de Bomberos de Bucaramanga, Mónica Avellaneda, destacó la capacidad de reacción de los equipos de emergencia para contener los incendios y evitar que se extiendan.

“Le hemos demostrado a la ciudad que tenemos a nuestros equipos listos para responder ante cualquier situación de emergencia. Sin embargo, la prevención es una responsabilidad de todos”, manifestó la funcionaria.

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El comportamiento de los incendios forestales se presenta en medio de una temporada de altas temperaturas que también ha generado descensos en los niveles de fuentes hídricas y alertas por desabastecimiento en diferentes municipios de Santander.

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Ante el incremento de las emergencias forestales, Bomberos de Bucaramanga hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales, lotes y áreas con vegetación seca.

Entre las recomendaciones se encuentran:

  • Evitar cualquier tipo de quema, especialmente cerca de viviendas o zonas de vegetación.
  • No arrojar colillas de cigarrillo, fósforos ni elementos inflamables en áreas secas.
  • No dejar residuos inflamables en espacios donde puedan generar o propagar incendios.
  • Hacer un uso responsable del agua y evitar su desperdicio.
  • Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura.
  • Reportar oportunamente cualquier columna de humo, incendio incipiente o situación que pueda representar un riesgo.

Bomberos de Bucaramanga reiteró que continuará con sus labores de respuesta para proteger la vida, los bienes y el medio ambiente, pero insistió en que evitar las conductas que puedan provocar incendios es fundamental para reducir el número de emergencias.

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