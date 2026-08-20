Fenómeno de El Niño: cómo protegerse de las altas temperaturas en Colombia

Las altas temperaturas que se registran en distintas regiones de Colombia requieren medidas de prevención, especialmente entre niños, adultos mayores y personas que desarrollan actividades al aire libre. El escenario coincide con el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, cuyas condiciones ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial y la atmósfera, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

De acuerdo con el Ideam, las condiciones de El Niño tienen una probabilidad superior al 97 % de mantenerse hasta el primer trimestre de 2027. Además, el instituto estimó en julio una probabilidad del 81 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026.

El aumento de las temperaturas puede representar un riesgo para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la exposición prolongada al calor puede provocar deshidratación, agotamiento y golpe de calor, además de agravar algunas enfermedades existentes. Los adultos mayores, los niños pequeños y quienes trabajan al aire libre se encuentran entre los grupos con mayor vulnerabilidad.

Ante estas condiciones, mantener una hidratación adecuada es una de las principales recomendaciones. También se aconseja reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura, permanecer en lugares frescos y utilizar ropa ligera y holgada. El Ministerio de Salud de Colombia recomienda prestar especial atención a los niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas durante los periodos de calor intenso.



La protección frente a la radiación solar también hace parte de las medidas preventivas. El uso de sombreros, gafas de sol y protector solar, junto con la búsqueda de espacios con sombra, contribuye a disminuir la exposición directa. La OMS recomienda, además, evitar actividades físicas exigentes durante los momentos más calurosos del día.

El calor y las condiciones ambientales también hacen necesario mantener medidas para controlar los criaderos de mosquitos. El Instituto Nacional de Salud (INS) recomienda eliminar recipientes y espacios con agua estancada, debido a que pueden convertirse en lugares de reproducción de estos vectores.

Publicidad

Las recomendaciones hacen parte de una campaña de Blu Radio en alianza con Wero, que promueve acciones como hidratarse, protegerse del sol, utilizar ropa fresca y eliminar aguas estancadas durante las temporadas de altas temperaturas.