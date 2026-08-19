El Niño: claves para ahorrar agua ante la disminución de lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó en julio que las condiciones de El Niño continuaban fortaleciéndose y que existía una probabilidad superior al 97 % de que persistieran hasta el primer trimestre de 2027. El organismo también advirtió sobre posibles reducciones en los caudales de ríos y quebradas y menores niveles en embalses y reservorios.

Ante este escenario, acciones cotidianas como cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, reparar fugas y evitar el desperdicio pueden contribuir al uso eficiente del recurso. El Ministerio de Ambiente también incluyó el ahorro de agua entre las medidas preventivas frente al fenómeno.

Reparar fugas y reutilizar el agua

Una fuga que parece pequeña puede representar un desperdicio constante. Revisar periódicamente las llaves, tuberías, sanitarios y conexiones permite detectar pérdidas y corregirlas antes de que aumenten el consumo.



Otra medida es reutilizar el agua cuando las condiciones lo permitan. El recurso utilizado en determinadas actividades domésticas puede tener otros usos, siempre que se conserve en condiciones adecuadas y no represente un riesgo para la salud.

El almacenamiento también requiere precauciones. Si se guarda agua para disponer de una reserva, los recipientes deben mantenerse limpios, cerrados y protegidos de fuentes de contaminación. El Ideam ha recomendado vigilar las reservas y planificar adecuadamente el uso del recurso ante escenarios de déficit hídrico.

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El Niño también aumenta otros riesgos

El impacto del fenómeno no se limita a la disponibilidad de agua. El Ideam advierte que la disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas pueden incrementar la probabilidad de incendios de cobertura vegetal y generar afectaciones en actividades agropecuarias y en algunos ecosistemas.

Las autoridades ambientales han pedido fortalecer los planes de contingencia, mantener el monitoreo de las condiciones meteorológicas y promover programas de ahorro y uso eficiente del agua.

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En los hogares, las principales medidas pasan por reducir consumos innecesarios, solucionar rápidamente las fugas, reutilizar el agua cuando sea seguro hacerlo y almacenar reservas de manera adecuada.

El escenario climático previsto para los próximos meses hace que estas acciones cobren mayor importancia. Según la actualización más reciente del Ideam, las condiciones de El Niño podrían mantenerse hasta comienzos de 2027, mientras el país continúa con el seguimiento de sus posibles efectos sobre los recursos hídricos.