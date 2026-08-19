Sube a 314 los muertos por terremoto en Colombia, según la UNGRD

El balance de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ascendió a 314, de acuerdo con la más reciente actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 12:30 de la tarde de este miércoles, 19 de agosto.
El balance nacional señala que la emergencia deja 262.154 personas afectadas, correspondientes a 147.464 familias, en 471 municipios de 15 departamentos del país. Además de las víctimas mortales, las autoridades reportan 4.437 personas heridas y 262 desaparecidas.
En medio de las labores de atención y respuesta, 364 personas han sido rescatadas, según el reporte oficial. Los organismos de emergencia también mantienen las acciones destinadas a atender a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico y sus consecuencias.
La afectación sobre las viviendas continúa siendo uno de los principales impactos de la emergencia. La UNGRD contabiliza 136.946 viviendas averiadas y 30.664 destruidas. A esto se suman 5.809 edificios averiados y 302 edificaciones que colapsaron.
El terremoto también provocó daños en infraestructura y servicios esenciales. El reporte registra 352 centros de salud, 3.470 centros educativos y 4.971 centros comunitarios afectados. Asimismo, hay 449 vías, cinco aeropuertos, 105 acueductos, 58 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales afectados.
La emergencia también ha tenido consecuencias sobre los animales. De acuerdo con la UNGRD, 1.694 animales han resultado afectados y 549 han sido rescatados. Estas cifras hacen parte del balance oficial actualizado de la situación provocada por el sismo de 7,4 Mw en Colombia.