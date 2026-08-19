Sube a 314 los muertos por terremoto en Colombia, según la UNGRD

El balance de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ascendió a 314, de acuerdo con la más reciente actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 12:30 de la tarde de este miércoles, 19 de agosto.

El balance nacional señala que la emergencia deja 262.154 personas afectadas, correspondientes a 147.464 familias, en 471 municipios de 15 departamentos del país. Además de las víctimas mortales, las autoridades reportan 4.437 personas heridas y 262 desaparecidas.

En medio de las labores de atención y respuesta, 364 personas han sido rescatadas, según el reporte oficial. Los organismos de emergencia también mantienen las acciones destinadas a atender a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico y sus consecuencias.

Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali AFP

La afectación sobre las viviendas continúa siendo uno de los principales impactos de la emergencia. La UNGRD contabiliza 136.946 viviendas averiadas y 30.664 destruidas. A esto se suman 5.809 edificios averiados y 302 edificaciones que colapsaron.



El terremoto también provocó daños en infraestructura y servicios esenciales. El reporte registra 352 centros de salud, 3.470 centros educativos y 4.971 centros comunitarios afectados. Asimismo, hay 449 vías, cinco aeropuertos, 105 acueductos, 58 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales afectados.

La emergencia también ha tenido consecuencias sobre los animales. De acuerdo con la UNGRD, 1.694 animales han resultado afectados y 549 han sido rescatados. Estas cifras hacen parte del balance oficial actualizado de la situación provocada por el sismo de 7,4 Mw en Colombia.