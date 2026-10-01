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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿A qué hora y dónde ver el amistoso Colombia vs. Paraguay este viernes?

¿A qué hora y dónde ver el amistoso Colombia vs. Paraguay este viernes?

El segundo partido preparatorio de la nueva era de Néstor Lorenzo se llevará a cao este viernes y esto debe saber de este choque frente a los guaraníes.

Colombia vs. Paraguay.jpg
Colombia vs. Paraguay //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Luego del empate entre México y Colombia (1-1) en el inicio de la nueva era de Néstor Lorenzo bajo el seleccionado cafetero, el equipo se prepara para afrontar su segundo amistoso de preparación en esta fecha FIFA y, ahora, se enfrentará a Paraguay en donde se espera que el argentino pueda seguir probando nuevos futbolistas.

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Este compromiso se llevará a cabo en el estadio, conocido anteriormente como Red Bull Arena, en Nueva Jersey y ahí la Selección Colombia realizó allí sus trabajos previos al encuentro, también afianzando a los nuevos futbolistas que se sumaron a este ciclo, apostando por un cambio generacional tras la salida de James Rodríguez, David Ospina, Juan Fernando Quintero, entre otros.

Selección Colombia post Mundial
Selección Colombia post Mundial
Foto: AFP

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¿A qué hora y dónde EN VIVO ver el amistoso Colombia vs. Paraguay?

Este viernes, 2 de octubre, Colombia y Paraguay se enfrentarán a partir de las 7:00 de la noche, hora nacional, para disputar de este duelo que se llevará a cabo en Nueva Jersey/Nueva York en Estados Unidos.

Para verlo tendrá tres manera de hacerlo totalmente EN VIVO, gratis y online, las cuales son:

  • Gol Caracol: el equipo de deportes de Caracol Televisión llevará la transmisión en TV desde las 6:00 de la tarde, con su habitual cobertura y análisis previo.
  • Blu Radio: a través de la señal 89.9 FM y su canal de YouTube, el equipo de Blog Deportivo narrará el compromiso en directo.
  • Ditu: la plataforma de streaming de Caracol Televisión ofrecerá el partido en su sección ‘Deportes’, ideal para verlo desde dispositivos móviles.

Posibles alineaciones Colombia vs. Paraguay

  • Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Samuel Velásquez; Matías Orozco, Jhon Solís, Jhon Arias; Yáser Asprilla, Kevin Viveros y Carlos Andrés Gómez.
  • Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza; Miguel Almirón, Julio Enciso y Róbert Morales.
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