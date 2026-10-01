¿El nuevo dueño del 7 en Portugal? Este jugador usó el histórico número de Cristiano Ronaldo

Luego del abandono de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal por lo que sería un problema con el entrenador Jorge Jesús, el combinado luso siguió su preparación para los partidos de la Liga de Naciones. Con la salida del máximo referente de ese país, sorprendió que un futbolista salió este jueves, 1 de octubre, con el número 7 en su espalda para el compromiso contra Dinamarca.

Desde el pitazo inicial, por la fecha 3 del Grupo D de la Nations League, el atacante Rafael Leão se convirtió en el foco de atención y en el centro de varios titulares en los diarios deportivos por salir con el número 7 en su uniforme.

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Así, ante la incertidumbre por el futuro del CR7 en el combinado nacional, sorprende que el delantero del Galatasaray tomara la decisión de lucir el histórico 7, cuando todavía no se sabe qué pasó entre el cuerpo técnico y el múltiple ganador del Balón de Oro.

Rafael Leão con el número 7 en Portugal Foto: AFP

¿Qué pasó con Cristiano?

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal en Copenhague y así lo confirmó el miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). El organismo aseguró que los otros 24 convocados continuarán con la preparación de los partidos ante Dinamarca y Noruega, aunque no explicó las razones de la salida del capitán.



Ronaldo tomó la decisión después de la rueda de prensa del seleccionador Jorge Jesus y de una conversación con el presidente de la FPF, Pedro Proença. El delantero afirmó que posteriormente explicará a los portugueses los motivos de su marcha, pero no anunció su retiro definitivo de la selección y deseó suerte a sus compañeros.

La salida se produjo luego de que Ronaldo no participara en el entrenamiento previo al duelo contra Dinamarca, pese a que Jesus había dicho que se ejercitaría con el grupo. El técnico también había confirmado a Gonçalo Ramos como titular y defendido que sus decisiones no serían modificadas por ningún jugador. El episodio ocurre días después de que Ronaldo permaneciera en el banquillo durante el triunfo 2-1 sobre Noruega, una decisión que Jesus atribuyó a motivos técnicos.

Cristiano Ronaldo Foto: AFP.