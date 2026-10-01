Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Andi

Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cargo que ocupó durante 13 años. La decisión fue presentada este jueves ante la junta directiva del gremio y se produce en medio de las crecientes tensiones entre el dirigente empresarial y el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

La noticia se conoció luego de varias semanas de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y la Andi, en un contexto de diferencias sobre la autonomía de los empresarios, la relación institucional con la administración y la agenda económica del país. La salida de Mac Master se precipitó, pues inicialmente se había contemplado que la junta directiva tomara una decisión sobre su futuro al frente del gremio el próximo 14 de octubre.

Publicidad

La renuncia fue presentada hace pocos minutos ante la junta directiva de la asociación. Aunque la decisión estaba prevista para una fecha posterior, algo cambió en las últimas horas y llevó a anticipar la determinación.

La salida de Mac Master se da después de un prolongado pulso con el Ejecutivo, que se intensificó en las últimas semanas y tuvo uno de sus momentos más álgidos con la publicación de una carta del dirigente empresarial. En ese documento, el presidente de la Andi hizo un llamado a defender la autonomía de los empresarios para tomar sus propias decisiones internas, en medio de las diferencias con el Gobierno.



Tensión entre el Gobierno y los empresarios

La renuncia de Bruce Mac Master representa un nuevo episodio de tensión en las relaciones entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y los principales gremios económicos del país. Durante las últimas semanas, las diferencias entre el Ejecutivo y la Andi se hicieron más evidentes, en medio de cuestionamientos sobre el rumbo de la relación entre el sector privado y la administración nacional.

Uno de los asuntos que marcó este distanciamiento fue la salida de algunas compañías de las cámaras de la Andi, entre ellas Coca-Cola, en un escenario de desacuerdos sobre la representación empresarial y el papel del gremio frente al Gobierno. La controversia también estuvo relacionada con las expectativas del Ejecutivo sobre el liderazgo de la asociación. De acuerdo con lo informado en Mañanas Blu, el Gobierno espera que la Andi tenga un nuevo presidente o presidenta con mayor cercanía a la administración de De la Espriella, sus objetivos y su agenda económica.

Publicidad

En esa línea, la agenda proempresa que impulsa el Gobierno cuenta con la participación del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y del vicepresidente José Manuel Restrepo, quienes forman parte de la estrategia económica de la administración.

La renuncia de Mac Master abre así un nuevo capítulo en las relaciones entre el sector empresarial y el Gobierno nacional. La elección de su sucesor será clave para determinar cómo se desarrollará el diálogo entre la Andi y la administración de De la Espriella, especialmente en un momento en el que el Ejecutivo busca consolidar su agenda económica y fortalecer sus vínculos con el empresariado.

ANDI

Publicidad

Gobierno se pronuncia

Una vez conocida la renuncia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que la renuncia se trata de una decisión interna de la Andi: “Tengo información al respecto. Me acabo de enterar. Es una decisión autónoma, dentro del gremio, dentro de la Andi, no tengo nada que comentar. Los gremios son espacios de interlocución entre sectores empresariales, y gobierno y entre más fluya es más fácil para los dos lado”, dijo en funcionario.

