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Blu Radio  / Economía  / Presidente De La Espriella ordena revertir aumento a precio de la gasolina en octubre

Presidente De La Espriella ordena revertir aumento a precio de la gasolina en octubre

El mandatario aseguró que buscará soluciones para afrontar la subida del precio internacional del petróleo.

Abelardo-De-La-Espriella-AFP.jpg
Abelardo De La Espriella
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella le ordenó a la ministra de minas, Maria Nohemi Arboleda, revertir el aumento de la gasolina correspondiente al mes de octubre, mientras el Gobierno avanza en la búsqueda de soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo.

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“La instrucción que he dado es buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno y explicar, de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos”, señaló De La Espriella.

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La solicitud la hizo el mandatario en una reunión con la ministra que se dio en las últimas horas en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla.

“Nuestro primer deber es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país. Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones”, agregó De La Espriella.

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