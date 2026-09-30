Sube precio de la gasolina desde el 1 de octubre en el país

Desde este jueves, 1 de octubre, la gasolina aumentará $46 por galón quedando en un promedio de $15.933. El precio del diésel no será modificado en el país.

De acuerdo con los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público, el ajuste en la gasolina está relacionado con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de este combustible. El Gobierno señaló que esta medida busca generar alivios para los productores de caña de azúcar del Valle del Cauca, una de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.



Precio por ciudades

Con el nuevo ajuste, el precio promedio de referencia de la gasolina en las 13 principales ciudades pasará de $15.886 a $15.933 por galón. En Bogotá, por ejemplo, el precio de referencia subirá de $16.331 a $16.377; en Medellín pasará de $16.251 a $16.297, mientras que en Cali aumentará de $16.339 a $16.386. Los valores corresponden a precios de referencia y el precio final puede variar según las condiciones particulares de cada municipio y los componentes aplicables.

Publicidad

En desarrollo...