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Blu Radio  / Economía  / Gobierno no descarta subir precio del diésel, pero sería "paulatino y concertado"

Gobierno no descarta subir precio del diésel, pero sería "paulatino y concertado"

El anuncio lo hizo el viceministro de Minas quien descarta que la decisión se tome antes de fin de año.

Gasolina / Diesel
Hay diferentes tipos de combustible: gasolina, diésel, etc.
Foto: AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

El Gobierno nacional dejó abierta la puerta a un eventual incremento en el precio del diésel, aunque descartó que se trate de una decisión pronta. Así lo señaló el viceministro de Minas y Energía, Armando Cuello Navarro, en medio del seminario “Energia para volver a crecer” de ANIF y el CREE.

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"No hay razón para que sigamos subsidiando un diésel y generando un hueco, pero creo que eso hay que hacerlo de una manera muy delicada y muy paulatina, conversada y concertada", afirmó el funcionario.

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El viceministro fue enfático en que cualquier ajuste debe esperar a que mejoren las condiciones económicas del país. "Eso no puede ser una decisión de un día para otro porque no está preparado el país, la economía está muy débil para subir esos precios, para subir esos fletes", explicó el ministro Cuello.

Gasolina
Gasolina
Foto: Blu Radio

Según el funcionario, antes de tocar los precios del diésel el Gobierno debe generar condiciones de competitividad, como energía más barata, que permitan a los transportadores absorber el impacto. "Creo que primero hay que generar competitividad de otro tipo para que, cuando el país esté creciendo al 6%, que es lo que quiere el presidente, ahora sí se pague lo que se tiene que pagar en los fletes".

El viceministro Armando Cuello también se refirió a la relación con el Ministerio de Hacienda, cartera interesada en el recaudo que dejarían los ajustes en combustibles líquidos, y aseguró que ambas carteras trabajan alineadas. “Somos un equipo, las conversaciones son sumamente fluidas y nos colaboramos mucho. Las decisiones se van a tomar de manera conjunta, pensando en lo que es mejor para el país".

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Finalmente, ligó el debate del diésel a la política de gas: dijo que un gas más barato permitiría migrar parte del transporte de carga hacia ese combustible, y mencionó como frentes de trabajo los yacimientos no convencionales, la reactivación del gas que, según él, Venezuela le adeuda al país, y la entrada del proyecto Sirius en el norte antes de 2030.

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