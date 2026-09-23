Déficit de energía en firme llegó al 8,6 %, hace una semana estaba en 7,2 %: MinMinas

El viceministro de Energía, Armando Cuello Navarro, aseguró que el país recibió un sistema eléctrico “en crisis” y “en cuidados intensivos”. Además, advirtió que el déficit de energía en firme pasó del 7,2 % al 8,6 % en apenas una semana. Es decir, cada vez es menor la cantidad de electricidad que las plantas generadoras pueden garantizar de manera continua y segura.

El viceministro también señaló como otro de los principales problemas la situación financiera de los operadores de red.

“Hablamos de Air-e, hablamos de Afinia, pero también hay muchos más en los territorios que tienen una exposición a bolsa y una y una fragilidad financiera muy delicada. Entonces, cuando unimos eso, nos quedamos en que necesitamos prender las térmicas para poder guardar los embalses, pero no tenemos cómo ir a cobrar ese sobrecosto. Y tenemos una deuda de aire de alrededor de $5 billones”, afirmó Cuello.

Cuello cuestionó además el nivel de recaudo de estas empresas y aseguró que, entre las pérdidas de energía y los recursos que finalmente logran recaudar, solo estaría ingresando cerca del 60 % de los recursos que deberían recibir. A esto se suma, según el funcionario, un déficit conjunto de alrededor de 200.000 millones de pesos mensuales.



Racionamiento de energía Foto: ChatGPT

Las declaraciones las entregó durante el seminario “Energía para volver a crecer”, donde diferentes actores del sector energético analizaron los retos que enfrenta el país para garantizar el suministro eléctrico. Frente a este panorama, el viceministro explicó que uno de los principales objetivos del Gobierno es aumentar la oferta de energía en firme en los próximos años, con proyectos de diferentes tecnologías y bajo condiciones de sostenibilidad financiera.

Publicidad

“Tenemos que propiciar las condiciones para que en 3 años no estemos en este momento. Tenemos que ser responsables de sacar oferta de energía en firme, competitiva, neutral tecnológicamente, desde carbón hasta eólica. Offshore, onshore, lo que sea, pero que sea sostenible financieramente, que la matriz energética nos dé la seguridad”, afirmó Cuello.