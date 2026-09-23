Estamos enfrentados a una situación muy compleja de iliquidez: Afinia

La situación financiera de Afinia, filial del Grupo EPM, es crítica a pesar de que ya logró pagar una deuda con el mercado mayorista y evitó suspensiones del servicio para 1,8 millones de clientes, según el propio gerente de la compañía.

"Estamos enfrentados a una a una situación muy, muy compleja de iliquidez de la empresa que todas las semanas estamos tratando de movernos con diferentes alternativas, pero sin lugar a dudas necesitamos una solución estructural en este momento, porque este problema que se presentó no está solucionado para nada. Se va a volver a presentar la semana entrante y la entrante", explicó el gerente de Afinia, Ricardo Arango.

Afinia no pagó a tiempo una factura de consumo de energía del mes de agosto y por eso XM, el administrador del mercado de energía mayorista, le abrió un proceso conocido como 'limitación de suministros'. La empresa tenía plazo para pagar antes del 14 de octubre para evitar afectaciones a sus usuarios y logró hacerlo esta misma semana. Sin embargo, el problema de falta de caja puede hacer que nuevamente enfrente esta clase de procesos.

Energía/Afinia. Foto: captura de pantalla video suministrado por Afinia.

"El problema de liquidez es muy, muy grande. Hemos tenido afortunadamente un giro por parte del gobierno nacional de los subsidios, pero eso no soluciona el problema, el problema es mucho más profundo", agregó Arango.



Afinia se ha visto afectada por el incremento del costo de la energía, pero también por una disparada sin precedentes en el consumo de sus clientes en medio de las altas temperaturas ocasionadas por el fenómeno de El Niño. La empresa pasó de consumir unos 900 GWh a demandar prácticamente 1.000 GWh, lo que tiene al límite sus propios sistemas.

La situación técnica y financiera es crítica también para Ari-e, la empresa que atiende la otra mitad de la región Caribe. Ari-e, sin embargo, goza de una excepción que creó el gobierno pasado y que impide que esa compañía enfrente procesos por limitación de suministros, incluso si no paga las facturas al mercado de energía mayorista. Ari-e, intervenida por el gobierno nacional, debe cerca de 5 billones de pesos al sector de generación de energía térmica, además de unos 300 mil millones de pesos directamente al Grupo de Energía de Bogotá; estos últimos 300 mil millones ya fueron abonados como parte del pago que el Ministerio de Hacienda anunció recientemente para aliviar esta deuda.