Ya tenemos apagones, solo que se llaman cortes programados: presidente de Andesco

La crisis energética que enfrenta Colombia ya se estaría reflejando en interrupciones del servicio en diferentes regiones del país. Así lo advirtió Camilo Sánchez, presidente de Andesco, quien aseguró en entrevista con Recap Blu que los llamados cortes programados representan una señal de alerta frente al desbalance entre la oferta y la demanda de energía.

“Bueno, primero ya lo tenemos. Ya tenemos algo que se llama cortes programados en la costa atlántica y pacífica del país. La mayoría de los municipios tienen cortes diarios de 4 y 6 horas del servicio de energía”, afirmó.

Sánchez explicó que, aunque estas interrupciones son presentadas como trabajos de mantenimiento, detrás de la situación existiría un déficit entre la energía disponible y el consumo.

“Lo que pasa es que se llaman cortes programados para mantenimiento, pero es porque tenemos un descalce de la oferta y la demanda. La demanda hoy está superior a la oferta en más o menos un 4 %. Eso es muy grave”, señaló.



Energía eléctrica. Foto: BBVA.

El dirigente gremial también se refirió a los recursos anunciados por el Gobierno para atender la situación y a las dificultades que enfrentan las empresas térmicas. Según explicó, a estas compañías se les adeudan cerca de 2,3 billones de pesos, mientras que la generación térmica será fundamental ante la reducción de los niveles de agua que afecta la generación hidráulica durante el fenómeno de El Niño.

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“La energía más costosa es la que no se tiene”, manifestó Sánchez, al advertir sobre las consecuencias que tendría una interrupción generalizada del servicio.



Graves consecuencias económicas

En ese sentido, el presidente de Andesco señaló que un apagón de gran magnitud tendría consecuencias económicas importantes para el país.

“Cuando, si se da un apagón, le va a costar al país 2 puntos del PIB, y 2 puntos del PIB son 40 billones de pesos”, aseguró.

Sánchez atribuyó además parte de las dificultades actuales a decisiones adoptadas durante los últimos años y sostuvo que Colombia debe recuperar su capacidad para garantizar el suministro energético, incluyendo una mayor disponibilidad de gas nacional y el desarrollo de proyectos de generación y transmisión.

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Finalmente, Sánchez reiteró el llamado al ahorro, especialmente mientras Colombia atraviesa las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

“Si no ahorramos energía vamos a tener el apagón”, concluyó.