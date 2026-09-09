Más de 100 transformadores de energía se han dañado en el Caribe por la ola de calor: Air-e

El consumo de energía sigue disparado en el Caribe, no por lujo, sino por necesidad, debido a las temperaturas que alcanzan los 40 grados Celsius y obligan a un mayor uso de equipos de climatización y refrigeración.

Esta alta demanda, sumado al rezago acumulado por años, tiene en jaque a la infraestructura eléctrica, siendo que la empresa Air-e reporta que en Atlántico, Magdalena y La Guajira se dañaron 115 transformadores durante la primera semana de septiembre, como consecuencia del alto consumo de electricidad.

Lo más delicado es que, cuando estos equipos colapsan, se va la luz y los cortes de energía se extienden por varios días hasta que logran repararlos, mientras la gente queda a oscuras y sudando con el intenso calor. Por situaciones como estas ha habido múltiples protestas, tanto así que una comunidad del sur de Barranquilla retuvo una cuadrilla de Air-e contra su voluntad para exigirle la reparación de un transformador y el restablecimiento del servicio.

"En estos días dos cañuelas salieron fuera de servicio, un cable se cayó y un transformador se dañó. La verdad es que todo eso nos trae mucho perjuicio a la comunidad y lamentablemente se tuvo que llegar a las vías de hecho, reteniendo un vehículo, porque prácticamente ese sector duró tres días sin luz", contó Gustavo Molina, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Mequejo.



La empresa Air-e afirma que ha tenido que instalar 77 transformadores nuevos en Atlántico, 20 en Magdalena y 18 en La Guajira.

"Hoy debemos aportar desde nuestras competencias sin desmejorar la calidad de vida, sin afectar las condiciones de vida de las personas, aún tenemos un inmenso margen para contribuir al ahorro de la energía. Hay pequeños hábitos en nuestros hogares que sumados entre todos los usuarios pueden ser significativos a la hora de hacer un uso eficiente del servicio de energía", manifestó el agente interventor de Air-e, Ramiro Castilla.

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Insiste a la ciudadanía que haga un uso racional de la energía para no seguir sometiendo a la infraestructura a una exigencia mayor, pero la gente afirma que disminuir el consumo es una tarea compleja con este intenso calor.