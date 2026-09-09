De la discapacidad visual a la inteligencia artificial: la historia de dos graduados de Unimagdalena

En medio de una ceremonia en la que 650 estudiantes recibieron su diploma en la Universidad del Magdalena, dos nuevos profesionales llamaron la atención por el alcance de su historia académica y por el proyecto con el que cerraron su formación.

Se trata de Camilo Esquea Gutiérrez y Santiago Gómez Zúñiga, dos jóvenes con discapacidad visual graduados del programa de Licenciatura en Tecnología, quienes desarrollaron un chatbot o asistente virtual para docentes, alimentado con inteligencia artificial.

La herramienta fue diseñada como apoyo para la planeación de clases. Según la Universidad, el desarrollo se basó en la metodología TPACK, que integra conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar para organizar contenidos, estrategias y recursos digitales dentro y fuera del aula.

El proyecto no se quedó en una idea de grado. Camilo y Santiago hicieron parte de un semillero de investigación, participaron en concursos, recibieron aval de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, RedCOLSI, y presentaron su trabajo en un evento nacional.



“Es una herramienta que nos ayuda a planificar las clases de una manera didáctica e innovadora”, señalaron los graduados.

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Para Santiago Gómez, recibir el diploma significó cerrar una etapa marcada por el esfuerzo personal y el acompañamiento institucional.

“Para llegar aquí he pasado por muchas cosas. Este paso es la culminación de toda esa lucha y esfuerzo. Agradezco a la Universidad y al rector Pablo Vera por el apoyo en materia académica y emocional porque siempre aportaron a conseguir este título. La discapacidad no es ningún impedimento, mi mensaje es nunca retroceder y rendirse jamás”, manifestó.

Camilo Esquea Gutiérrez perdió la visión a los siete años por una situación de salud. Durante su carrera vivió en Ciénaga, Magdalena, y se trasladaba con frecuencia hasta Santa Marta para asistir a clases, incluso en jornadas que terminaban en la noche.

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“Fueron años de sacrificio, vivo en Ciénaga, Magdalena, y siempre me trasladaba para asistir a clases hasta las diez de la noche. La Universidad me ha aportado grandes conocimientos y la posibilidad de conocer nuevas culturas. Quiero ejercer mi carrera, especializarme y conseguir un doctorado”, dijo Camilo.

En su proceso también estuvieron sus familias. Astrid Gutiérrez, madre de Camilo, y Diana Zúñiga, madre de Santiago, acompañaron buena parte del recorrido universitario, desde las clases hasta el día de la graduación.

“Tendré los mejores recuerdos en la universidad, los docentes y compañeros se volvieron amigos y siempre estuvieron acompañando el proceso de mi hijo”, expresó Astrid Gutiérrez.

La Universidad del Magdalena destacó que estos casos hacen parte de su apuesta por una educación superior más incluyente. La institución recordó que, a través del Acuerdo Superior 021 de 2017, la población en situación de discapacidad está exonerada del pago de inscripción y, una vez obtiene el cupo, accede a un descuento del 90 % en la matrícula, además de prioridad en programas de alimentación.

Más allá del acto de grado, el caso de Camilo y Santiago muestra cómo la inclusión, cuando se acompaña con oportunidades reales, puede transformar vidas y abrir caminos en la educación.