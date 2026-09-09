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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Alerta por humo y calidad del aire en Barranquilla tras incendio en Sitionuevo

Alerta por humo y calidad del aire en Barranquilla tras incendio en Sitionuevo

La conflagración que se registra desde este martes se sintió con más fuerza en la madrugada y la mañana de este miércoles en varios sectores de la capital del Atlántico y Soledad.

Desde la Avenida del Río, en Barranquilla, se aprecia el incendio forestal en jurisdicción de Sitionuevo, en el Magdalena, cerca al área protegida del Vía Parque Isla Salamanca.
Desde la Avenida del Río, en Barranquilla, se aprecia el incendio forestal en jurisdicción de Sitionuevo, en el Magdalena, cerca al área protegida del Vía Parque Isla Salamanca.
Cortesía captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Sectores del Norte - Centro histórico y del sur de Barranquilla amanecieron este miércoles afectados por el fuerte olor a humo, derivado de un nuevo incendio que se presenta al otro lado del río Magdalena.

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La conflagración que se registra desde la noche de este martes en jurisdicción de Sitionuevo, en el departamento del Magdalena, está afectando la calidad del aire en varios sectores de la capital del Atlántico y Soledad.

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Personas que viven en el área cercana a Sitionuevo informaron que hasta este martes el incendio no estaba afectando el área protegida del Vía Parque Isla Salamanca, sin embargo sí se encontraba cerca.

Personal de Parques Naturales está esta misma mañana evaluando si el incendio ya ingresó al área protegida.

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En el caso de Barranquilla, el humo que emana del incendio se ha sentido, sobre todo desde la tarde y la noche del martes, y durante toda la madrugada y la mañana de este miércoles en sectores del Norte - Centro Histórico y el suroriente de la ciudad, así como en algunos barrios del municipio de Soledad.

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Así lo contaron algunas personas a Blu Radio, quienes manifestaron que el humo producto del incendio invadió el interior de sus casas, sobre todo en horas de la madrugada de este miércoles.

“En la tarde se empezó a sentir el humo, pero luego en la noche fue más invasivo, casi no puede dormir. Es lamentable que esta situación se repita cada vez con más frecuencia. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto por el bien de todos en Barranquilla y Soledad, y también para las especies que se ven afectadas del otro lado del río Magdalena”, expresó Elkin Sánchez.

Se espera que en el transcurso de la mañana , autoridades y bomberos de Sitionuevo, y funcionarios de Parques Naturales, verifiquen qué tanto se han extendido las llamas y se inicien los operativos para controlar la conflagración.

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