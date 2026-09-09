"Es como poner dieta a quien lleva seis días sin comer": crítica del Caribe a sobrecostos en energía

La crisis del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano ha alcanzado un punto crítico tras las recientes decisiones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de implementar sanciones y sobrecostos a los usuarios que superen su promedio habitual de consumo.

Frente a estas medidas, los gobernadores del Atlántico y Bolívar expresaron en Mañanas Blu, su firme rechazo, argumentando que la regulación ignora las realidades climáticas de la región, donde el uso de ventiladores y aires acondicionados constituye una necesidad básica y no un lujo.

Clima extremo y patrones de consumo desatendidos

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, cuestionó severamente el enfoque de ahorro exigido por el gobierno central. Verano explicó que mientras en Bogotá la temperatura promedio ronda los 15 °C, en la Costa Caribe las temperaturas oscilan entre los 36 °C y 39 °C, lo que genera un consumo térmicamente indispensable para habitar y laborar dignamente.

Al referirse a las sanciones por alto consumo en plena ola de calor, el mandatario comparó la medida declarando: "eso es como este ponerle dieta a una persona que lleva 6 días sin comer".



Energía en Colombia. Imagen de archivo. Foto: AES Colombia.

En términos de demanda energética, Verano detalló que mientras en la capital del país un hogar promedio consume menos de 300 kWh al mes, en la Costa Caribe las familias de estratos bajos requieren entre 800 y 1000 kWh mensuales para sobrellevar las altas temperaturas.

Publicidad

Esta demanda ha impactado la infraestructura eléctrica: la empresa operadora Aire reportó la avería de 115 transformadores en Atlántico, Magdalena y La Guajira en tan solo los primeros ocho días de septiembre debido al sobreesfuerzo por la conexión continua de equipos de refrigeración.

Tarifas desproporcionadas y racionamientos en Bolívar

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, denunció los cobros excesivos que afectan a las comunidades más vulnerables. Arana relató que tras visitar las oficinas del operador Afinia en Cartagena, constató cómo usuarios de sectores vulnerables recibían facturas exorbitantes.

"Tú veías gente estrato uno, estrato dos, llevando recibos de la energía por 500,000 pesos. 500,000 pesos significa para una persona de estrato uno y dos dejar de comer. Es decir, si paga el servicio de energía pues deja de comer", aseveró el mandatario.

Publicidad

El gobernador enfatizó que la falta de ventilación o refrigeración pone en riesgo la salud de los niños y bebés. A este panorama de costos impagables se suman graves fallas en la prestación del servicio.

Energía/Afinia. Foto: captura de pantalla video suministrado por Afinia.

En municipios como Cimití y Santa Rosa del Sur, la población sufre cortes de energía de hasta 12 horas diarias debido a deficiencias en las redes de interconexión y la falta de liquidez del operador Afinia, cuya deuda heredada supera el billón de pesos.

Un reclamo contra el centralismo y por la solidaridad nacional

Ambos mandatarios criticaron que las resoluciones tarifarias se elaboren "desde la comodidad de una oficina" en Bogotá, sin considerar las diferencias entre el sistema hidráulico del interior —cuyos embalses superan el 85 % de capacidad— y la generación térmica a gas que abastece al Caribe.

Arana hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y al resto del país para reestructurar el modelo tarifario y asumir con solidaridad estatal las inversiones del sistema, recordando el respaldo histórico que el Caribe ha brindado a grandes proyectos de infraestructura en otras regiones."Nosotros lo que le estamos pidiendo al país es: Ey, solidarícense con el Caribe, ayúdennos", puntualizó.

Escuche aquí la entrevista: