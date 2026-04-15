Creg buscará bajar tarifas en el país con nuevo régimen de servicios públicos: esto se sabe

En la tarde de este miércoles continuarán en Cartagena las conversaciones que desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se están adelantando para establecer un nuevo régimen de prestación de servicios públicos de energía, gas y combustibles líquidos en el país, es decir establecer una normativa en la que se garanticen las pautas para que las empresas comercializadoras entreguen precios justos a sus usuarios.

Por lo menos así fue confirmado desde el Congreso Nacional de Transición Energética Justa y Adaptación al Cambio en Barranquilla por la experta comisionada de la Creg, Fanny Guerrero, agregando que este se construye con el apoyo de los defensores de las ligas de usuarios.

“Decirles que desde la Creg estamos en la construcción del nuevo régimen de prestación de los servicios públicos de energía, gas y combustibles líquidos, buscando que los derechos que allí se consagran recojan las nuevas realidades, que que garanticen un usuario mejor informado con facturas más claras y un relacionamiento con los operadores. Un usuario empoderado de la información que sepa lo qué pasa por su medidor y cuánto está consumiendo para un servicio más competitivo para las familias”, expresó durante su discurso.

Para este nuevo régimen se esperan reuniones en todo el país, como la que según ella ya hubo en Barranquilla hace unos días.



Además, destacó que previamente los precios de las facturas en el Atlántico están por debajo de la media nacional, algo por lo que han venido trabajando desde el inicio de la intervención. “Había un reto muy importante de poner al Caribe con una tarifa competitiva y dentro de ese promedio, Air-e Intervenida cuenta hoy con esa promesa cumplida. Eso ha sido preponderante para garantizar la igualdad de condiciones y promover la competitividad industrial”, indicó.

Finalmente en su participación la experta también destacó que la Creg viene construyendo documentos de análisis para que este año se concreten las primeras señales regulatorias alrededor del hidrógeno.