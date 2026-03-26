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Blu Radio  / Nación  / "Puerto Leguízamo solo tiene energía hasta hoy si no llega combustible”: gobernador de Putumayo

"Puerto Leguízamo solo tiene energía hasta hoy si no llega combustible”: gobernador de Putumayo

El gobernador de Putumayo alertó sobre la delicada situación que atraviesa el municipio, donde la energía depende exclusivamente de plantas generadoras que funcionan con diésel.

Puerto Leguízamo podría quedarse sin energía eléctrica por escasez de diésel.jpg
Puerto Leguízamo podría quedarse sin energía eléctrica por escasez de diésel.
Foto: archivo, Blu Radio, Freepik.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 26 de mar, 2026

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