"Puerto Leguízamo solo tiene energía hasta hoy si no llega combustible”: gobernador de Putumayo

Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, enfrenta una nueva emergencia que amenaza con dejar sin servicio de energía eléctrica a toda su población, apenas días después del accidente aéreo que sacudió a la región.

El pasado 24 de marzo de 2026, este municipio del sur del país fue escenario del siniestro del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que dejó 69 militares muertos y 57 heridos. Las autoridades confirmaron que en la aeronave viajaban 126 personas, entre tripulantes y miembros de la fuerza pública. Mientras continúan las investigaciones con restos del fuselaje, motores y otras partes halladas en la zona, ahora surge una nueva crisis que agrava la situación local, la falta de combustible para garantizar el suministro eléctrico.



Crisis energética en Puerto Leguízamo: riesgo inminente de apagón

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, alertó en entrevista con Mañanas Blu sobre la delicada situación que atraviesa el municipio, donde la energía depende exclusivamente de plantas generadoras que funcionan con diésel.

“Hoy tenemos unas dificultades en la prestación del servicio de energía eléctrica”, explicó el mandatario, al tiempo que detalló que Puerto Leguízamo no está conectado al sistema de transmisión nacional debido a su ubicación y condiciones de acceso.

Según indicó, la operación energética depende de un suministro constante de combustible: “Las plantas consumen aproximadamente 3.500 galones de diésel para poder garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica”.



Sin embargo, la cadena de abastecimiento se encuentra interrumpida, lo que pone en jaque la continuidad del servicio. “Si el gobierno no actúa oportunamente, se va a ver interrumpido este importante servicio para esta población”, advirtió.



Escasez de combustible agrava la emergencia

El problema central radica en la imposibilidad de transportar el diésel necesario hacia el municipio. De acuerdo con el gobernador, el bajo nivel del río Putumayo ha impedido la movilización de embarcaciones que habitualmente abastecen la zona.

“Porque el nivel del río Putumayo es muy bajo, por lo tanto no pueden zarpar las embarcaciones que transportan el combustible”, explicó Molina.

Actualmente, la situación es crítica. El gobernador confirmó que el municipio se encuentra prácticamente sin reservas: “En estos momentos estamos sin combustible”.

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Como medida temporal, la Armada Nacional facilitó 40.000 galones de diésel, mientras que se gestionan envíos adicionales por vía aérea. “Me dice el alcalde que esta mañana llegaron o están en transcurso de llegar 1.500 galones vía aérea. Esto no es suficiente”, precisó.



Energía con horas contadas

La gravedad del panorama se refleja en el tiempo limitado de operación que le queda al sistema energético local. Según la información entregada por el mandatario, el servicio podría interrumpirse en cuestión de horas si no se logra abastecer el combustible necesario.

“Me dice el alcalde que ellos tienen solo hasta el día de hoy si el combustible no llega”, señaló Molina, dejando en evidencia la urgencia de la situación.

Este escenario ha llevado a las autoridades departamentales a hacer un llamado directo al Gobierno nacional, en particular al Ministerio de Minas y Energía, para que se adopten medidas inmediatas que eviten el apagón.



Gestiones internacionales y llamado urgente al Gobierno

Ante la crisis, el gobernador también confirmó que se están adelantando gestiones con Ecuador para intentar mitigar el desabastecimiento. La posibilidad de adquirir combustible en el país vecino surge como una alternativa ante las dificultades logísticas internas.

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“Se está adelantando unas gestiones con Puerto del Carmen, Ecuador, a ver si también por allí se autoriza la compra de un combustible de 10.000 galones”, explicó.

Asimismo, indicó que ya hubo contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para agilizar este proceso. “Lo que necesitamos es agilidad y que finalmente podamos consolidar esta gestión para que no se quede sin energía el municipio de Leguízamo”, enfatizó.

Escuche la entrevista completa acá: