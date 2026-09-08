El fuego arrasa con la fauna de Santander: animales mueren en incendios forestales

La temporada seca continúa generando emergencias por incendios forestales en diferentes municipios de Santander. Organismos de socorro atendieron una conflagración en zona rural de Puerto Parra que afectó alrededor de 10 hectáreas de vegetación, mientras en Girón se advierte sobre el impacto que estas quemas están provocando en la fauna silvestre.

En el municipio de Girón, uno de los incendios registrados recientemente afectó más de 21,4 hectáreas de bosque en la vereda El Pantano, dejando daños, tanto en la vegetación, como en los animales que habitan esta zona.

Diego García, integrante de los Bomberos de Floridablanca, explicó que, durante la atención de estas emergencias, han encontrado diferentes especies afectadas por las llamas.

“Varios animales resultaron quemados y consumidos por el fuego, como puercoespines y serpientes. Tuvimos un oso hormiguero al que se le quemaron las paticas y el hocico. Algunos los pudimos rescatar, pero otros resultaron muy afectados”, señaló.



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El socorrista advirtió que los incendios representan una amenaza especialmente grave para los animales silvestres, debido a que muchos no logran escapar de las llamas.

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“Los animales son los que más sufren. Ellos no pueden salir corriendo como lo hacemos nosotros; son los que sufren, se afecta su fauna silvestre, su vida vegetal y pierden la vida”, agregó García.

Además de la pérdida de fauna y flora, los incendios generan contaminación ambiental y afectan los ecosistemas donde habitan diferentes especies.

Otra emergencia se presentó en la zona rural de Puerto Parra, entre los sectores de Opón y Aguas Negras, en inmediaciones de la autopista Magdalena Medio.

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De acuerdo con las autoridades locales, las llamas avanzaron rápidamente, debido a las condiciones secas del terreno y terminaron afectando cerca de 10 hectáreas de vegetación, por lo que Bomberos Voluntarios de Puerto Parra trabajaron para controlar la emergencia y evitar que el fuego continuara extendiéndose hacia otras áreas rurales.

El alcalde Diectsene Téllez Cadavid señaló que las actuales condiciones climáticas mantienen elevado el riesgo de que se presenten nuevas conflagraciones. Además, el mandatario explicó que el municipio atraviesa un periodo de verano prolongado, situación que favorece que la vegetación se encuentre seca y facilite la propagación de las llamas.

Las autoridades reiteran el llamado a evitar quemas y cualquier actividad que pueda generar fuego en zonas rurales, especialmente, durante este periodo de altas temperaturas y condiciones secas en Santander.