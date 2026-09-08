Luis Díaz, entre los nominados al Balón de Oro 2026: listado completo de los 30 futbolistas

El atacante colombiano Luis Díaz entró a la lista de los 30 nominados para ganar el Balón de Oro 2026, anunció la organización este martes, 8 de septiembre, a través de redes sociales en las que también oficializó los demás futbolistas que competirán por el premio.

Al extremo guajiro del Bayern Múnich, lo acompaña también cracks del fútbol europeo como el francés Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025 y vencedor de la Liga de Campeones con el PSG, el inglés Jude Bellingham (Real Madrid) y los campeones del mundo por España Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid) y Pau Cubarsí (Barcelona).

Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, campeón europeo con el PSG, el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich) y el noruego Erling Haaland (Manchester City) son otros de los 30 candidatos al Balón de Oro hasta ahora desvelados.

Listado de los 30 nominados al Balón de Oro 2026