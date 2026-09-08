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Luis Díaz, entre los nominados al Balón de Oro 2026: listado completo de los 30 futbolistas

A 'Lucho' lo acompañan cracks como Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé, y más.

Luis Díaz
Luis Díaz //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

El atacante colombiano Luis Díaz entró a la lista de los 30 nominados para ganar el Balón de Oro 2026, anunció la organización este martes, 8 de septiembre, a través de redes sociales en las que también oficializó los demás futbolistas que competirán por el premio.

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Al extremo guajiro del Bayern Múnich, lo acompaña también cracks del fútbol europeo como el francés Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025 y vencedor de la Liga de Campeones con el PSG, el inglés Jude Bellingham (Real Madrid) y los campeones del mundo por España Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid) y Pau Cubarsí (Barcelona).

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Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, campeón europeo con el PSG, el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich) y el noruego Erling Haaland (Manchester City) son otros de los 30 candidatos al Balón de Oro hasta ahora desvelados.

Listado de los 30 nominados al Balón de Oro 2026

  1. Achraf Hakimi
  2. Bruno Fernandes
  3. Dayot Upamecano
  4. Declan Rice
  5. Erling Haaland
  6. Fabián Ruiz
  7. Ferran Torres
  8. Gabriel Magalhães
  9. Harry Kane
  10. João Neves
  11. Jude Bellingham
  12. Julián Quiñones
  13. Khvicha Kvaratskhelia
  14. Kylian Mbappé
  15. Lamine Yamal
  16. Lautaro Martínez
  17. Lionel Messi
  18. Luis Díaz
  19. Marc Cucurella
  20. Marquinhos
  21. Michael Olise
  22. Nuno Mendes
  23. Ousmane Dembélé
  24. Pau Cubarsí
  25. Rodri Hernández
  26. Sadio Mané
  27. Vinícius Jr.
  28. Vitinha
  29. William Saliba
  30. Willian Pacho
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