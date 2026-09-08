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James Rodríguez, a un paso de volver a Europa: este sería su nuevo equipo

El volante colombiano estaría cerca de acordar su llegada a un equipo del fútbol italiano, el 10 de la Selección Colombia ya tendría todo acordado con su nuevo equipo.

James Rodríguez
James Rodríguez
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

James Rodríguez está muy cerca de encontrar equipo en el viejo continente. De acuerdo con el periodista experto en el mercado de fichajes del fútbol europeo, Matteo Moretto, el 10 de la Selección estaría a punto de firmar por un club de la segunda división italiana.

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El volante de la Selección Colombia es relacionado con el US Avellino 1912, conjunto que actualmente disputa la Serie B italiana. Según su reporte, el colombiano estaría próximo a firmar con el equipo italiano.

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El Avellino, de acuerdo con la información entregada, habría mostrado interés directo en el mediocampista y se habría comunicado con él para presentarle el proyecto deportivo. El conjunto es dirigido por el exdefensor Alejandro Nesta, leyenda del fútbol italiano quien se habría contactado directamente con James para convencerlo de llegar al equipo.

James Rodríguez volvería al fútbol europeo

De concretarse la operación, James Rodríguez regresaría al balompié europeo después de su paso más reciente por la MLS. El colombiano actualmente se encuentra sin equipo tras su participación con la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

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Su último club fue Minnesota United, equipo al que llegó después de su salida del León de México. Un eventual acuerdo con el Avellino también representaría la primera experiencia del mediocampista en el fútbol italiano.

James Rodríguez //
Foto: AFP

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El conjunto italiano ocupa actualmente la quinta posición de la Serie B, a tres puntos del Palermo, que aparece como líder de la clasificación. La llegada de James podría convertirse en un refuerzo importante para las aspiraciones del equipo de buscar el ascenso a la Serie A.

Por ahora, la operación es presentada como una posibilidad dentro del mercado de fichajes y está pendiente de concretarse.

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