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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Partidos y horarios de la fecha 1 de la UEFA Champions League 2026

Partidos y horarios de la fecha 1 de la UEFA Champions League 2026

Regresa el torneo más importante a nivel del clubes en todo el mundo. Conozca los partidos y horarios en que se disputará la primera fecha de la fase de liga.

UEFA Champions League.jpg
UEFA Champions League //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

La mayor emoción del fútbol de clubes comienza desde este 8 de septiembre. El regreso de la UEFA Champions League paraliza a todos los amantes de este deporte en todo el planeta, que tendrá a millones siguiendo a sus equipos favoritos.

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Sin duda, el favorito de esta edición será el PSG, que, bajo el mando de Luis Enrique, buscará el tercer título consecutivo. Pero Real Madrid, FC Bayern, Barcelona, Liverpool, Manchester City y otros más buscarán dañar ese objetivo del cuadro francés.

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En total, se disputarán seis partidos por día y los mejores serán a las 2:00 de la tarde, el ‘horario premium’ para que los aficionados en todo el mundo puedan disfrutar de esta competencia EN VIVO desde sus hogares, trabajos o en locales comerciales.

Trofeo UEFA Champions League
Trofeo UEFA Champions League
Foto: AFP

Horarios y partidos de la fecha 1 de la Champions League

Martes 8 de septiembre

  • 11:45 a. m. — Club Brujas vs. Aston Villa
  • 11:45 a. m. — AEK vs. LASK
  • 2:00 p. m. — Porto vs. Manchester City
  • 2:00 p. m. — Real Madrid vs. Inter
  • 2:00 p. m. — Dortmund vs. Villarreal
  • 2:00 p. m. — LOSC Lille vs. Real Betis

Miércoles 9 de septiembre

  • 11:45 a. m. — Barcelona vs. Feyenoord
  • 11:45 a. m. — Stuttgart vs. Viking
  • 2:00 p. m. — Napoli vs. Arsenal
  • 2:00 p. m. — Liverpool vs. Atlético de Madrid
  • 2:00 p. m. — PSG vs. Slovan Bratislava
  • 2:00 p. m. — Sporting Lisboa vs. Galatasaray

Jueves 10 de septiembre

  • 11:45 a. m. — Fenerbahçe vs. Roma
  • 11:45 a. m. — PSV vs. Shakhtar
  • 2:00 p. m. — Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt
  • 2:00 p. m. — Slavia Praga vs. Lens
  • 2:00 p. m. — Como vs. RB Leipzig
  • 2:00 p. m. — Manchester United vs. Sabah FK
Real Madrid golea.jpg
Real Madrid golea //
Foto: AFP

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¿Dónde ver EN VIVO y online el inicio de la UEFA Champions League?

Como es habitual, ESPN y Disney Plus tendrán todas las emociones de la competencia más importante a nivel de clubes en todo el mundo. Esto para los miembros premium de esta plataforma para disfrutar de todos los partidos.

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