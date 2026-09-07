Partidos y horarios de la fecha 1 de la UEFA Champions League 2026

La mayor emoción del fútbol de clubes comienza desde este 8 de septiembre. El regreso de la UEFA Champions League paraliza a todos los amantes de este deporte en todo el planeta, que tendrá a millones siguiendo a sus equipos favoritos.

Sin duda, el favorito de esta edición será el PSG, que, bajo el mando de Luis Enrique, buscará el tercer título consecutivo. Pero Real Madrid, FC Bayern, Barcelona, Liverpool, Manchester City y otros más buscarán dañar ese objetivo del cuadro francés.

En total, se disputarán seis partidos por día y los mejores serán a las 2:00 de la tarde, el ‘horario premium’ para que los aficionados en todo el mundo puedan disfrutar de esta competencia EN VIVO desde sus hogares, trabajos o en locales comerciales.

Trofeo UEFA Champions League Foto: AFP

Horarios y partidos de la fecha 1 de la Champions League

Martes 8 de septiembre



11:45 a. m. — Club Brujas vs. Aston Villa

— Club Brujas vs. Aston Villa 11:45 a. m. — AEK vs. LASK

— AEK vs. LASK 2:00 p. m. — Porto vs. Manchester City

— Porto vs. Manchester City 2:00 p. m. — Real Madrid vs. Inter

— Real Madrid vs. Inter 2:00 p. m. — Dortmund vs. Villarreal

— Dortmund vs. Villarreal 2:00 p. m. — LOSC Lille vs. Real Betis

Miércoles 9 de septiembre



11:45 a. m. — Barcelona vs. Feyenoord

— Barcelona vs. Feyenoord 11:45 a. m. — Stuttgart vs. Viking

— Stuttgart vs. Viking 2:00 p. m. — Napoli vs. Arsenal

— Napoli vs. Arsenal 2:00 p. m. — Liverpool vs. Atlético de Madrid

— Liverpool vs. Atlético de Madrid 2:00 p. m. — PSG vs. Slovan Bratislava

— PSG vs. Slovan Bratislava 2:00 p. m. — Sporting Lisboa vs. Galatasaray

Jueves 10 de septiembre



11:45 a. m. — Fenerbahçe vs. Roma

— Fenerbahçe vs. Roma 11:45 a. m. — PSV vs. Shakhtar

— PSV vs. Shakhtar 2:00 p. m. — Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt

— Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt 2:00 p. m. — Slavia Praga vs. Lens

— Slavia Praga vs. Lens 2:00 p. m. — Como vs. RB Leipzig

— Como vs. RB Leipzig 2:00 p. m. — Manchester United vs. Sabah FK

Real Madrid golea // Foto: AFP

¿Dónde ver EN VIVO y online el inicio de la UEFA Champions League?

Como es habitual, ESPN y Disney Plus tendrán todas las emociones de la competencia más importante a nivel de clubes en todo el mundo. Esto para los miembros premium de esta plataforma para disfrutar de todos los partidos.