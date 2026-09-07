Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Femenino Sub 20 tras su debut con victoria

La Selección Colombia femenina Sub-20 volverá a jugar este jueves, 10 de septiembre, en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia, apenas unos días después de su debut con victoria 3-1 sobre Costa Rica.

El próximo desafío de la tricolor será mucho más exigente, pues enfrentará a Portugal, una de las selecciones destacadas de su grupo y vigente campeona de Europa.

Colombia comenzó el campeonato con tres puntos luego de remontar ante Costa Rica en un partido que inició cuesta arriba. Las costarricenses se fueron adelante en el marcador al minuto 6, pero María Viáfara igualó de penalti al 26. En el segundo tiempo, Mariana Silva marcó al 56 y Catalina Cortés sentenció el triunfo al 80, para completar una remontada que dejó a las dirigidas por Carlos Paniagua en una posición favorable.

Con este resultado, Colombia quedó como líder del Grupo E, empatada con Corea del Norte, que también consiguió los tres puntos tras derrotar 2-0 a Portugal. La diferencia de goles favorece inicialmente a la tricolor, por lo que el encuentro frente a las portuguesas tendrá especial importancia para las aspiraciones colombianas de avanzar en el torneo.



Selección Colombiana sub 20 femenina. X: @FCFSeleccionCol

Próximo rival de Colombia viene de perder

Portugal llegará al compromiso después de caer 2-0 ante Corea del Norte, vigente campeona del mundo. Las asiáticas se impusieron con un doblete de Mi Ryu Kang, quien abrió el marcador de penalti en el minuto 25 y volvió a marcar al 50. Por ello, el conjunto portugués buscará recuperarse ante Colombia para mantener vivas sus opciones en el grupo.

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El triunfo colombiano también tuvo un componente especial por la manera en que el equipo reaccionó después del error que permitió el primer gol de Costa Rica. La portera Luisa Agudelo calculó mal su salida y así las costarricenses se fueron en ventaja en el marcador.

Además de los goles, Colombia tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja desde el punto penalti. Juana Ortegón asumió el segundo cobro después de manifestar que se sentía con confianza para ejecutarlo, aunque no pudo convertirlo.

Así, Colombia volverá a jugar este jueves contra Portugal en la segunda fecha del Grupo E del Mundial Femenino Sub-20. La tricolor buscará sumar nuevamente de a tres para acercarse a la clasificación y consolidar su liderato, antes de afrontar el último compromiso de la fase de grupos frente a Corea del Norte.