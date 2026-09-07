Se conoce la razón por la que Viáfara no cobró el segundo penal de Colombia vs. Costa Rica

La Selección Colombia femenina comenzó con victoria su participación en el Mundial Sub 20 tras imponerse 3-1 sobre Costa Rica, en un partido en el que tuvo oportunidades para conseguir una diferencia mayor. Una de las situaciones que generó curiosidad fue la decisión sobre quién ejecutaría el segundo penalti a favor de la tricolor, luego de que Juana Ortegón asumiera el cobro en lugar de Viáfara.

De acuerdo con la información del periodista Simón Betancur en Blog Deportivo, la elección de la ejecutora no estaba definida previamente para toda la competencia. La determinación se tomó en el momento del partido, dependiendo de quién se sintiera con mayor confianza para asumir la responsabilidad desde el punto penal.

La situación se presentó después de que le cometieran una falta dentro del área a Valery Novoa. Según explicó el periodista que se encuentra en Polonia acompañando a la selección, Juana Ortegón se acercó a la jugadora para preguntarle cómo se encontraba y, posteriormente, manifestó su intención de cobrar el penalti.

"Juana Ortegón se acerca a preguntarle cómo está, y ella misma es la que pega el grito y le dice a Luisa (Agudelo) que ella quiere cobrar", explicó el periodista del Gol Caracol. De esta manera, se produjo una conversación entre la jugadora y el cuerpo técnico para definir quién asumiría el cobro.



La explicación también permitió conocer que Ortegón contaba con antecedentes como ejecutora. La futbolista ya había cobrado penaltis durante el Mundial Sub-17 y los Sudamericanos, además de haber trabajado este aspecto desde su etapa en el Deportivo Cali.

"Juana se sentía con la confianza, con la seguridad de cobrar", señaló el periodista al explicar la determinación.

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Así las cosas, la decisión no respondió a que Viáfara hubiera perdido el respaldo del equipo, sino a que en ese momento Ortegón levantó la mano y manifestó sentirse preparada para ejecutar.

Aunque Ortegón no pudo convertir el segundo penalti, Colombia consiguió quedarse con los tres puntos y comenzó de buena manera su camino en el torneo. Ahora, el equipo dirigido por Carlos Paniagua tendrá un reto de mayor exigencia frente a Portugal, vigente campeona de Europa, el próximo jueves 10 de septiembre a las 11:00 de la mañana.