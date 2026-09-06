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Infantino confirma que buscará la reelección como presidente de la FIFA en 2027 pese a críticas

El dirigente enfrenta un escenario dividido tras perder respaldos europeos, aunque mantiene aliados clave en África, Sudamérica y entre figuras políticas como Donald Trump.

Gianni Infantino
Gianni Infantino.
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

El actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, será candidato a la reelección el próximo año, indicó a la AFP un portavoz de la instancia, pese a las críticas que han llevado a algunas confederaciones, como la UEFA, a retirarle su apoyo.

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"El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentaría a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado y el señor Infantino se presentará a la reelección", aseguró un portavoz del dirigente italo-suizo a la AFP, confirmando una información de la prensa inglesa.

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El mundo del fútbol está dividido sobre el modo de gobernar de Infantino, considerado opaco por sus detractores, sobre todo a raíz de la iniciativa del presidente de gestionar los ingresos de la Copa del Mundo a través de una compañía abierta a inversores privados sin haberlo consultado con el resto de miembros de la FIFA.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
Foto: AFP

Aunque el dirigente ha abandonado desde entonces esta idea, las críticas continúan acumulándose y algunas de las federaciones europeas más importantes le han retirado su apoyo de cara a las elecciones de marzo de 2027.

A finales de agosto, Italia se sumó a varias otras federaciones que ya se habían pronunciado contra Infantino (Suecia, Escocia, Nueva Zelanda, etc.), al igual que colectivos de aficionados, exjugadores y uno de los vicepresidentes del consejo de la FIFA, Sandor Csanyi.

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Las confederaciones europea (UEFA), norteamericana (Concacaf) y asiática (AFC) desautorizaron al presidente de la FIFA en una carta conjunta dirigida a la "familia del fútbol" a principios de agosto.

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En cambio, Infantino ha recibido el apoyo "por unanimidad" de la confederación africana (CAF), de una parte de la confederación sudamericana (Conmebol), así como de otras federaciones, exjugadores y personalidades políticas como el presidente estadounidense Donald Trump.

Único candidato declarado por el momento para la votación que tendrá lugar en marzo de 2027, Infantino necesitará una mayoría simple de los votos entre las 211 federaciones afiliadas a la FIFA para prolongar su mandato, iniciado en 2016 y renovado en 2023 con un amplio apoyo de las federaciones europeas.

Los candidatos deben presentarse a esta elección antes del 18 de noviembre.

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