Vicepresidente de la FIFA retira su apoyo a Infantino tras polémica propuesta

La polémica propuesta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a pesar de haber sido retirada, sigue avivando el fuego en distintos sectores del fútbol a nivel mundial. Este miércoles se conoció que el húngaro Sandor Csanyi, uno de los ocho vicepresidentes del Consejo de la FIFA, anunció que retira su apoyo al presidente de la instancia mundial, criticado desde su abortado proyecto de apertura a inversores privados.

Csanyi, quien también funge como presidente de la Federación Húngara de Fútbol, le envió una carta a Infantino en la que menciona “decisiones que sirven a intereses políticos más que a los del fútbol”, especialmente durante el Mundial 2026. También cargó contra el plan de abrir la instancia a inversores privados, un proyecto realizado “en secreto, sin haber informado al Consejo de la FIFA”.



El desacuerdo de Csanyi se suma a la salida de Lamour

Esta protesta se suma a la salida del número tres de la FIFA, el francés Kevin Lamour, quien se desempeñaba como director de Operaciones de la organización.

Lamour, de 46 años, fue uno de los que se opuso frontalmente al proyecto de venta de una parte de la Copa del Mundo a fondos de inversionistas privados. De hecho, habló a finales de julio de 2026 por medio de un comunicado enviado a la agencia Associated Press. Allí calificó el proyecto como de “una sola persona” y aseguró que “engañó” a los equipos de la FIFA. Asimismo, en su comunicado concluyó que “era momento para que los dirigentes políticos del fútbol se plantearan las buenas preguntas y tomaran buenas decisiones” e incluso planteó la posibilidad de perder su empleo por expresar sus posturas frente a Infantino y su propuesta.

En el momento de la publicación de la carta, el pasado 31 de julio, Lamour no sabía que 18 días después el portavoz de la entidad diría que “la FIFA puede confirmar que la colaboración entre la FIFA y Kevin Lamour, en calidad de director general de operaciones de la FIFA, llegó a su fin el 17 de agosto de 2026”.



Lamour no fue el único alto cargo de la FIFA en desmarcarse de Infantino. El exentrenador Arsène Wenger, director de Desarrollo de la FIFA, y el secretario general, Mattias Grafström, considerado el número dos de la entidad, celebraron el abandono del proyecto liderado por el presidente.



Richard Masters también opinó sobre la situación de la FIFA

Por su parte, el patrón de la Premier League, Richard Masters, estimó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pulsó el “botón de autodestrucción” con su proyecto de apertura a inversores privados, que tuvo que abandonar ante la enorme oposición encontrada.

"Fifa pressed the self-destruct button."



Premier League chief executive Richard Masters has criticised Fifa president Gianni Infantino's World Cup sell-off plan. pic.twitter.com/9gNVNFOVjk — BBC Sport (@BBCSport) August 18, 2026

El dirigente de la considerada liga de fútbol más potente del mundo se sumó al conjunto de voces que reclaman cambios en la gobernanza de la FIFA, en un momento en el que Infantino aspira a la reelección.

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Infantino buscará su reelección en la entidad en septiembre de 2027, en Rabat, Marruecos.