Infantino sigue bajo presión de la UEFA y la Conmebol pese a disculpas

Las disculpas no aliviaron la presión sobre Gianni Infantino: la confederación europea mantuvo este jueves su amenaza de boicot a las competiciones de la FIFA y su par sudamericana, cercana al patrón del fútbol, cuestionó "las reiteradas acciones unilaterales" de la máxima autoridad del balompié.

El italo-suizo no encuentra tregua desde el fracaso de su plan de abrir la FIFA a inversores privados. Pero respaldado por sus fieles confía en reelegirse para un nuevo mandato de cuatro años en las elecciones de marzo próximo.

La dirección de la FIFA le reiteró su "pleno apoyo" en una reunión de emergencia el miércoles en Rabat, al tiempo que presentó "disculpas" por la polémica ocasionada por el abortado proyecto.

Por ahora único candidato declarado, Infantino debe obtener la mayoría de los 211 votos de los miembros de la institución para ser reelegido en un cargo que ocupa desde 2016.



UEFA lidera la oposición

El controvertido proyecto fue oficialmente abandonado, pero la UEFA, con sus 55 miembros, no cede y este jueves reiteró su amenaza de boicot a las competiciones de la FIFA, incluidos los Mundiales.



Ilustración que simboliza la división entre los organismos rectores del fútbol. Las 55 federaciones pertenecientes a la UEFA no participarán en los torneos convocados por la FIFA. Gemini

Además de la retirada del plan, exigencia ya obtenida, la UEFA pide "que se den garantías de que tales intentos de desfigurar el fútbol de esta manera no puedan volver a producirse jamás".

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"Estas condiciones no se han cumplido", consideró la confederación europea en una declaración enviada el jueves a la AFP, en la que reafirmó "haber perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino".

Su jefe, Aleksander Ceferin, puede contar con el apoyo de la Asociación Europea de Clubes (EFC), cuyo presidente es el influyente Nasser al-Khelaïfi, también al frente del PSG.

Varias federaciones europeas (Finlandia, Serbia, Suecia, Gales...) ya han retirado públicamente su apoyo a Infantino para las elecciones y se espera que las principales no tarden en posicionarse.



Conmebol cuestiona el plan

La Conmebol, primera confederación en anunciar su respaldo a la reelección de Infantino, se ha mostrado muy prudente desde el inicio de la crisis.

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El órgano cuenta con solo diez miembros afiliados a la FIFA, aunque algunos emblemáticos como Argentina y Brasil.

Pero este jueves, sin mencionar directamente a Infantino, expresó "de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones".

Sin embargo, abogó por el respeto a la institucionalidad y rechazó cualquier iniciativa para destituir a Infantino.



Concacaf hostil

La Concacaf, con 35 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe afiliadas a la FIFA, ha acompañado a la UEFA en sus críticas contra la iniciativa de privatización.

Tras expresar su "profunda preocupación por la falta de un debido proceso en torno a esta propuesta", la Concacaf reclamó "una mayor transparencia y una gobernanza adecuada" de la FIFA.

Su presidente, Victor Montagliani, es descrito por varios medios como un posible rival de Infantino en los comicios.



África como apoyo

Con sus 54 miembros afiliados a la FIFA, el mayor por detrás de la UEFA, la Confederación Africana (CAF) es un aliado de peso para Infantino y celebraba este jueves en El Cairo un comité ejecutivo al término del cual debería reafirmarle su apoyo.

El continente africano es uno de los principales beneficiarios de los programas de desarrollo del fútbol.

"África debería tener cuidado de no participar en el linchamiento público de Infantino. Ha aportado mucho al fútbol africano", dijo el jueves en X el ministro sudafricano de Deportes, Gayton McKenzie.

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El presidente de la FIFA también puede contar con el apoyo de Fouzi Lekjaa, el presidente de la poderosa federación marroquí, con quien apareció el miércoles durante un partido de la Copa Africana de Naciones femenina.



Asia dividida

La Confederación Asiática (AFC), que cuenta con 46 miembros afiliados a la FIFA, no se ha pronunciado claramente en contra de Infantino.

Pero consideró que el proyecto puso "de manifiesto las debilidades fundamentales de los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA", y pidió que se proceda "con urgencia a una revisión de su marco de gobernanza".

Infantino se benefició aun así en Asia de los comunicados de apoyo de varias federaciones, a veces idénticos, como los de Catar y Mongolia, que alabaron el "mérito" de su propuesta y la "sabiduría" de renunciar a ella.

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Por el contrario, el presidente de la federación jordana, el príncipe Ali ben Al Hussein, candidato desafortunado a la presidencia de la FIFA en 2016, acusó a Infantino de "chantaje".

La Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), en tanto, no se mostró más combativa. Apenas invitó a sus once afiliados a "estudiar" el proyecto y "participar en el proceso de consulta" iniciado por la FIFA.