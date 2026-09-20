Atlético de Madrid derrota 2-1 al Real Madrid: goles, crónica y polémica

El Real Madrid cayó 2-1 en el campo del Atlético de Madrid este domingo en la séptima fecha de LaLiga en un partido de alto voltaje, que los merengues acabaron con diez por la expulsión de Dean Huijsen.

Alejandro Grimaldo abrió el marcador de penal (53') y Jonathan David cerró la victoria (59') de los rojiblancos, que arrebataron la segunda posición de LaLiga a los merengues, que maquillaron el resultado al final con un gol de Antonio Rüdiger (89').

El Atlético se queda a cinco puntos del Barça, que supera en seis unidades al Real Madrid tras un encuentro con más intensidad que fútbol hasta que se aclaró en la segunda parte.

El Atlético trató de aprovechar los espacios dejados por un Real Madrid muy estirado con sus delanteros Vinicius y Kylian Mbappé muy descolgados.



La primera parte apenas dejó un disparo del coreano Lee Kang-In que sacó Thibaut Courtois (32') a lo que respondió un tiro lejano de Arda Güler despejado por Jan Oblak (40').

El Atlético salió mejor tras el descanso animado por Koke, que había visto la primera parte desde el banquillo.

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Los rojiblancos se adelantaron pronto cuando Huijsen provocó un penal al derribar a Giuliano Simeone en el área, lo que le valió la roja directa.

Alejandro Grimaldo se encargó de transformar la pena máxima (53') para poner por delante al Real Madrid.

Impulsado por el tanto y con superioridad numérica, el Atlético siguió atacando hasta que una nueva cabalgada de Giuliano acabó con centro al área donde Jonathan David apareció para marcar el 2-0 (59').

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Con uno menos, el Real Madrid acabó cada vez más encerrado en su campo tratando de hacer algún daño al contraataque, pero se mostraba demasiado impreciso a la hora de conectar con sus hombres de ataque.

El Real Madrid se volcó en los últimos minutos sobre la portería rojiblanca hasta que Antoni Rüdiger cabeceó a gol un centro de Bernardo Silva (89').

El tanto dio alas a los merengues para intentar buscar el empate, aunque el partido acabó con la segunda derrota en el campeonato del Real Madrid.

En el primer partido del día, el Getafe ganó 1-0 al Málaga con un gol de Iván Azón (85').