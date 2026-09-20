Agónico triunfo de la Selección Colombia Femenina Sub-20 para clasficar a semifinales del Mundial

La Selección Colombia Femenina Sub-20 consiguió una clasificación agónica a las semifinales del Mundial después de que derrotaran 1-0 a Nigeria con un gol de Valerin Loboa después de los 90 minutos reglamentarios.

Colombia tuvo que soportar buena parte del partido ante una Nigeria que mostró su poder ofensivo y aprovechó su fortaleza física para buscar espacios. Las africanas intentaron superar la línea defensiva colombiana con balones largos hacia sus delanteras y obligaron a Luisa Agudelo a intervenir para mantener el arco en cero.

Nigeria estuvo cerca de abrir el marcador durante el primer tiempo con un remate de media distancia que terminó estrellándose en el travesaño. La Tricolor, por su parte, intentó esperar a su rival y aprovechar los espacios para atacar al contragolpe, aunque le costó llevar esa idea al terreno de juego.

La mejor oportunidad de Colombia llegó en el comienzo del segundo tiempo. Silva quedó mano a mano con la arquera nigeriana, pero no pudo definir después de intentar eludirla.



Con el paso de los minutos, Nigeria empezó a perder claridad en ataque y Colombia encontró más espacios. Silva volvió a tener una oportunidad al minuto 70, cuando recibió el balón dentro del área y sacó un remate que terminó controlando la portera africana.

¡Un gol agónico de Valerin Loboa mete a Colombia en semifinales! #U20WWC pic.twitter.com/vsEFREelVj — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 20, 2026

El partido parecía encaminado a definirse por detalles cuando Nigeria sufrió una expulsión que terminó siendo determinante. Mafisere llegó tarde a una pelota y cometió una fuerte infracción sobre una futbolista colombiana, por lo que recibió tarjeta roja directa.

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Con una jugadora más, Colombia siguió buscando el gol y encontró la recompensa cuando el partido ya superaba los 90 minutos.

Loboa apareció dentro del área y aprovechó el rebote que dejó la arquera nigeriana después de detener el primer remate. La colombiana tomó nuevamente el balón y definió casi sin oposición para marcar el 1-0.

Las colombianas tuvieron que defender la ventaja durante los últimos instantes. Nigeria intentó buscar el empate, pero la Tricolor consiguió sostener el resultado y aseguró su presencia entre las cuatro mejores selecciones del Mundial.

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El equipo dirigido por Carlos Paniagua vuelve así a celebrar una clasificación conseguida sobre el final. En octavos de final, Colombia también había derrotado a Polonia con un gol en los últimos minutos.