Así se prepara Brasil para el Mundial Femenino del 2027

Brasil se prepara para recibir el Mundial Femenino de la Fifa 2027, la primera edición del torneo que se disputará en Sudamérica, en un contexto de crecimiento del interés por el fútbol femenino tanto en las pantallas como en los estadios.

Un estudio de la Fundación Getulio Vargas (FGV) para Embratur señala que el torneo representa una oportunidad para ampliar la visibilidad de la disciplina, atraer nuevas audiencias y conectar la competencia deportiva con el turismo.

El crecimiento de la afición ya muestra cifras concretas en Brasil. De acuerdo con datos de OutField Strategies y Dibradoras citados en el informe, el público total del Campeonato Brasileño Femenino A1 aumentó 7,3 % entre 2023 y 2025, mientras que la recaudación por boletería creció 40,8 % durante el mismo periodo. Además, la Confederación Brasileña de Fútbol anunció para 2026 una expansión de las competiciones femeninas, con 84 % más partidos en el calendario nacional.

La selección brasileña femenina también cuenta con una percepción favorable entre el público local. Una encuesta de Nexus y la CBF de 2024, incluida en el estudio, indica que 73 % de los brasileños tiene una imagen positiva o muy positiva del combinado nacional femenino, mientras que 41 % asegura haber incrementado el seguimiento de sus partidos durante la última década. Este escenario se suma al alcance internacional alcanzado por el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, que superó los 1.120 millones de espectadores televisivos en todo el mundo.



Estadio Maracaná // Foto: AFP

El Mundial también se prepara como una oportunidad para fortalecer el turismo. Las llegadas de mujeres extranjeras a Brasil por vía aérea pasaron de 2.084.096 en 2024 a 2.823.555 en 2025, un incremento de 35,5 %, según cifras de la Policía Federal citadas por la investigación. Para las aficionadas colombianas, la cercanía regional permitirá combinar el acompañamiento a las futbolistas con experiencias relacionadas con la gastronomía, la cultura y la naturaleza brasileña.

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Precisamente, el informe destaca que las actividades turísticas pueden ir más allá de los estadios. La investigación Visa–Embratur de 2025 señala que 35,6 % de las turistas internacionales realiza actividades gastronómicas, 34,9 % participa en visitas culturales y 29,9 % realiza actividades relacionadas con la observación de fauna y flora. De esta manera, el Mundial puede convertirse también en una vitrina para distintos destinos y experiencias del país anfitrión.

La preparación tiene además un componente económico. La FGV estima que el ciclo de preparación y realización del Mundial Femenino de 2027 movilizará más de 1.700 millones de dólares en Brasil y generará 73.700 empleos directos e indirectos, con impacto en sectores como hospedaje, alimentación, transporte y entretenimiento.

Con ocho ciudades sede, Brasil buscará recibir a los aficionados mientras impulsa un legado que, según el estudio, trascienda el torneo y contribuya al desarrollo del fútbol femenino y a una mayor participación de niñas y mujeres en el deporte.