¿Por qué Lucho Díaz no fue convocado a la Selección Colombia? Lorenzo explicó la decisión

La Selección Colombia comenzó un nuevo ciclo después del Mundial de 2026 y la convocatoria de Néstor Lorenzo dejó varias novedades. Una de las que más llamó la atención fue la ausencia de Luis Díaz, uno de los principales referentes de la Tricolor durante los últimos años.

El extremo del Bayern Múnich no estará en los próximos amistosos frente a México, Paraguay y Perú, pero su ausencia no se debe ni a una lesión ni una consideración de bajo rendimiento por parte del cuerpo técnico.

¿Por qué Luis Díaz no fue convocado?

La razón principal es la carga de partidos que acumula el guajiro. Durante la rueda de prensa en la que presentó la convocatoria, Lorenzo contó parte de la conversación que tuvo con el delantero.

“Te ves cansado, Lucho. No tienes tu sprint habitual, ¿qué pasa?”, le manifestó el entrenador antes de acordar que tendría este periodo de descanso.



El técnico agregó que el atacante ha disputado más de 60 partidos entre sus compromisos con el Bayern Múnich y la Selección Colombia, una carga que se intensificó con su participación en el Mundial y que redujo considerablemente el tiempo disponible para recuperarse antes de iniciar la nueva temporada.

Lucho busca recuperar su mejor versión en Alemania

Este descanso responde, además, a un momento en el que el extremo intenta reencontrarse con su mejor nivel en el Bayern. El colombiano ha tenido un comienzo irregular de temporada y reconoció recientemente que todavía está buscando recuperar su mejor versión.

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Sin embargo, esta decisión no afecta su lugar dentro del proyecto futbolístico de Lorenzo. De hecho, el entrenador explicó que no existen jugadores descartados definitivamente y que continuará observando tanto a quienes fueron convocados como a quienes quedaron por fuera en esta oportunidad.

Luis Díaz con Bayern Munich Foto: AFP

Estos son los convocados a la Selección Colombia

La lista de 26 jugadores tiene la intención de marcar el comienzo de una etapa de renovación después de la eliminación ante Suiza en el Mundial. Entre las caras nuevas aparecen futbolistas como Camilo Durán, Daniel Arcila, Kevin Viveros, Samuel Velásquez, Matías Orozco y Jhon Solís, además de Juan Manuel Rengifo, quien ya había estado en el radar de la Selección y venía siendo pedido por varios hinchas.



Arqueros: Aldair Quintana, Álvaro Montero y Kevin Mier.

Aldair Quintana, Álvaro Montero y Kevin Mier. Defensores: Álvaro Ángulo, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Édier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Royer Caicedo y Samuel Velásquez.

Álvaro Ángulo, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Édier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Royer Caicedo y Samuel Velásquez. Mediocampistas: Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos y Yáser Asprilla.

Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos y Yáser Asprilla. Delanteros: Carlos Gómez, Camilo Durán, Kevin Viveros, Luis Suárez y Óscar Perea.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

El conjunto cafetero disputará tres amistosos en Estados Unidos durante la ventana internacional. El primer encuentro será ante México el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Después, enfrentará a Paraguay el 2 de octubre a las 7:00 p. m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, y cerrará la gira ante Perú el 6 de octubre a las 6:45 p. m. en Miami.