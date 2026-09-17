Rengifo, Camilo Durán, Matias Orozco y todas las novedades en la Selección Colombia

Tras el Mundial de 2026, la Selección Colombia comenzó una nueva etapa bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo, especialmente después de los retiros de James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero. Ante este escenario, el técnico asumió el reto de encontrar nuevos nombres para darle continuidad al proceso de la Tricolor.

Este 17 de septiembre, Lorenzo dio a conocer en Bogotá la convocatoria oficial para la fecha FIFA de septiembre, en la que aparecen varias novedades. Una de las principales noticias, sin embargo, fue la ausencia de Luis Díaz, quien no fue llamado por el entrenador, pues considera que el delantero “necesita que vuelva a su máximo nivel”.

Selección Colombia // Foto: AFP

Las novedades en la Selección Colombia de Lorenzo

Más de seis jugadores que no estuvieron en la convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá aparecen ahora en la lista de Lorenzo. Algunos de ellos, aunque son novedades para esta etapa, ya habían estado en el radar de la selección antes de la máxima cita del fútbol.

Uno de esos casos es Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional. El futbolista venía destacándose en la Liga BetPlay y su nombre había sido solicitado por numerosos aficionados. Además, hizo parte de la prelista para el Mundial, por lo que su convocatoria oficial no resultó sorpresiva.



Juan Manuel Rengifo // Foto: Atlético Nacional

Otros nombres como Camilo Durán, del Celtic; Daniel Arcila, del León; Kevin Viveros, del Athletico Paranaense; Samuel Velásquez, de Atlético Nacional; Matías Orozco, del Castellón, y Jhon Solís, del Birmingham City, sí representan novedades importantes para la Selección Colombia.

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Estos jugadores llegan al equipo nacional después de destacarse individualmente en sus respectivos clubes, en una convocatoria que refleja la búsqueda de nuevas alternativas para diferentes posiciones de la Tricolor.

Kevin Viveros, delantero colombiano X: @AthleticoPR

En el arco también hay cambios. Ante el retiro de David Ospina, Aldair Quintana aparece como una de las nuevas alternativas para el puesto. Además, sorprendió la ausencia de Camilo Vargas, uno de los habituales en anteriores convocatorias, quien podría quedar por fuera de esta nueva etapa del combinado nacional.

Por su parte, Óscar Perea, Édier Ocampo, Kevin Andrade y Royer Caicedo también aparecen como novedades en la selección absoluta. Sin embargo, los cuatro ya tienen antecedentes en procesos de las categorías inferiores de Colombia, por lo que conocen el entorno de la Tricolor.

FOTO: Arquero Aldair Quintana- Atlético Bucaramanga

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Convocatoria de la Selección Colombia 2026