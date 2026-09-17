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Rengifo, Camilo Durán, Matias Orozco y todas las novedades en la Selección Colombia

Empieza un nuevo ciclo en la Tricolor bajo el mando de Néstor Lorenzo y, a su vez, arranca un cambio generacional con nuevos nombres que se suman pensando en el camino al Mundial 2030.

Rengifo, Camilo Durán, Matias Orozco
Rengifo, Camilo Durán, Matias Orozco //
Fotos: Nacional, Celtic y Brighton
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Tras el Mundial de 2026, la Selección Colombia comenzó una nueva etapa bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo, especialmente después de los retiros de James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero. Ante este escenario, el técnico asumió el reto de encontrar nuevos nombres para darle continuidad al proceso de la Tricolor.

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Este 17 de septiembre, Lorenzo dio a conocer en Bogotá la convocatoria oficial para la fecha FIFA de septiembre, en la que aparecen varias novedades. Una de las principales noticias, sin embargo, fue la ausencia de Luis Díaz, quien no fue llamado por el entrenador, pues considera que el delantero “necesita que vuelva a su máximo nivel”.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP

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Las novedades en la Selección Colombia de Lorenzo

Más de seis jugadores que no estuvieron en la convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá aparecen ahora en la lista de Lorenzo. Algunos de ellos, aunque son novedades para esta etapa, ya habían estado en el radar de la selección antes de la máxima cita del fútbol.

Uno de esos casos es Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional. El futbolista venía destacándose en la Liga BetPlay y su nombre había sido solicitado por numerosos aficionados. Además, hizo parte de la prelista para el Mundial, por lo que su convocatoria oficial no resultó sorpresiva.

Juan Manuel Rengifo (1).jpg
Juan Manuel Rengifo //
Foto: Atlético Nacional

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Otros nombres como Camilo Durán, del Celtic; Daniel Arcila, del León; Kevin Viveros, del Athletico Paranaense; Samuel Velásquez, de Atlético Nacional; Matías Orozco, del Castellón, y Jhon Solís, del Birmingham City, sí representan novedades importantes para la Selección Colombia.

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Estos jugadores llegan al equipo nacional después de destacarse individualmente en sus respectivos clubes, en una convocatoria que refleja la búsqueda de nuevas alternativas para diferentes posiciones de la Tricolor.

Kevin Viveros, delantero colombiano
Kevin Viveros, delantero colombiano
X: @AthleticoPR

En el arco también hay cambios. Ante el retiro de David Ospina, Aldair Quintana aparece como una de las nuevas alternativas para el puesto. Además, sorprendió la ausencia de Camilo Vargas, uno de los habituales en anteriores convocatorias, quien podría quedar por fuera de esta nueva etapa del combinado nacional.

Por su parte, Óscar Perea, Édier Ocampo, Kevin Andrade y Royer Caicedo también aparecen como novedades en la selección absoluta. Sin embargo, los cuatro ya tienen antecedentes en procesos de las categorías inferiores de Colombia, por lo que conocen el entorno de la Tricolor.

FOTO ALDAIR QUINTANA- ARQUERO BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Arquero Aldair Quintana- Atlético Bucaramanga

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Convocatoria de la Selección Colombia 2026

  1. Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  2. Álvaro Angulo – Pumas UNAM (MEX)
  3. Álvaro Montero – Boca Juniors (ARG)
  4. Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  5. Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  6. Daniel Arcila – Club León (MEX)
  7. Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  8. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  9. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  10. Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  11. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  12. Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  13. Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  14. Jhon Solís – Birmingham City F.C. (ENG)
  15. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  16. Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  17. Kevin Castaño – Atlético Mineiro (BRA)
  18. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  19. Kevin Viveros – Athletico Paranaense (BRA)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  22. Óscar Perea – Club América (MEX)
  23. Richard Ríos – Al-Ittihad Club (KSA)
  24. Royer Caicedo – Cercle Brugge (BEL)
  25. Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  26. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
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