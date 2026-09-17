Cuándo juega Colombia en cuartos de final del Mundial Femenino Sub 20

La Selección Colombia femenina sigue haciendo historia en su participación en el Mundial Sub 20. Este jueves, 17 de septiembre, eliminó a la anfitriona, Polonia, luego de un agónico autogol sobre el final de partido de octavos de final.

Con esta ajusta victoria, las dirigidas por Carlos Paniagua ya deben enfocarse en lo que será su próximo reto: los cuartos de final de la Copa del Mundo de esa categoría.



Cuándo juega Colombia

El domingo 20 de septiembre, la tricolor volverá a jugar en el Mundial. Su rival será Nigeria. Las africanas vienen de derrotar con goleada 3-0 a Inglaterra en los octavos de final.

¡𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝟖 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀! 🔝🌏



𝐍𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐎𝐑𝐆𝐔𝐋𝐋𝐎 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀𝐍𝐎 💛💛💙❤️#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/WioFQbY9oV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026

Autogol en el minuto 89

Un gol en propia de Martyna Bartczak en el minuto 89 dio este jueves la victoria a la selección de Colombia sobre la anfitriona y el pase a los cuartos de final del Mundial femenino sub-20 de fútbol, que se juega en Polonia.

Las colombianas, que cuentan con un cuarto puesto en la edición de 2010 como mejor resultado, superaron a las polacas cuando el partido parecía condenado a la prórroga y con un autogol de Bartczak al tratar de despejar un centro de Mariana Silva.



#GOL 🇨🇴 | ¡GOOOOOOOOOOL Colombia 🇨🇴!



90’ Colombia 🇨🇴 1-0 Polonia 🇵🇱

- La tricolor se adelanta en el marcador sobre la hora con un autogol de Bartczak. Colombia de momento da el batacazo.



¡Vamos con toda 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/vxZdYju9S4 — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 17, 2026

Colombia se cruza el domingo en cuartos en Łódź con Nigeria, dos veces subcampeona del mundo (2010 y 2014) y que sacó el billete también en Bielsko-Biała al golear 3-0 a Inglaterra con tantos de Tosin Rafiu, Janet Akekoromowei y Mary Mamadu. Las inglesas fallaron un penalti que hubiera supuesto el 1-1.