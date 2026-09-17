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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Cuándo juega Colombia en cuartos de final del Mundial Femenino Sub 20

Cuándo juega Colombia en cuartos de final del Mundial Femenino Sub 20

Con un agónico autogol, las dirigidas por Carlos Paniagua siguen soñando en el este mundial juvenil.

Selección Colombia Sub 20 en el Mundial
Selección Colombia Sub 20 en el Mundial
X: @FCFSeleccionCol
Por: María Camila Castiblanco
 /  EFE
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

La Selección Colombia femenina sigue haciendo historia en su participación en el Mundial Sub 20. Este jueves, 17 de septiembre, eliminó a la anfitriona, Polonia, luego de un agónico autogol sobre el final de partido de octavos de final.

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Con esta ajusta victoria, las dirigidas por Carlos Paniagua ya deben enfocarse en lo que será su próximo reto: los cuartos de final de la Copa del Mundo de esa categoría.

Cuándo juega Colombia

El domingo 20 de septiembre, la tricolor volverá a jugar en el Mundial. Su rival será Nigeria. Las africanas vienen de derrotar con goleada 3-0 a Inglaterra en los octavos de final.

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Autogol en el minuto 89

Un gol en propia de Martyna Bartczak en el minuto 89 dio este jueves la victoria a la selección de Colombia sobre la anfitriona y el pase a los cuartos de final del Mundial femenino sub-20 de fútbol, que se juega en Polonia.

Las colombianas, que cuentan con un cuarto puesto en la edición de 2010 como mejor resultado, superaron a las polacas cuando el partido parecía condenado a la prórroga y con un autogol de Bartczak al tratar de despejar un centro de Mariana Silva.

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Colombia se cruza el domingo en cuartos en Łódź con Nigeria, dos veces subcampeona del mundo (2010 y 2014) y que sacó el billete también en Bielsko-Biała al golear 3-0 a Inglaterra con tantos de Tosin Rafiu, Janet Akekoromowei y Mary Mamadu. Las inglesas fallaron un penalti que hubiera supuesto el 1-1.

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