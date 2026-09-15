🔴 EN VIVO | Vasco de Gama vs. Santa Fe HOY: online y gratis la Copa Sudamericana 2026

Vasco de Gama vs. Santa Fe se enfrentan HOY, martes 15 de septiembre, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en Río de Janeiro, luego del empate 0-0 registrado en el compromiso de ida en Bogotá, por lo que la serie está completamente abierta y el ganador avanzará a las semifinales.

Para los aficionados que quieran seguir el partido, Blu Radio transmitirá Vasco de Gama vs. Santa Fe online y gratis a través de su canal oficial de YouTube desde las 4:30 de la tarde de este martes. De esta manera, los seguidores del conjunto cardenal podrán acompañar en vivo el desenlace de una llave que llega igualada y que tendrá como escenario el estadio del equipo brasileño.



🔴Partido Santa Fe HOY EN VIVO: siga aquí el duelo vs. Vasco de Gama

El conjunto dirigido por Pablo Repetto llega a territorio brasileño con un importante respaldo en sus resultados recientes. Santa Fe acumula 12 partidos consecutivos sin perder entre todas las competencias y viene de derrotar 1-0 a Deportes Tolima en la liga colombiana, resultado que le permitió ubicarse en la séptima posición del campeonato.

Santa Fe vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Además, el cuadro capitalino ya demostró en esta edición de la Copa Sudamericana que puede conseguir resultados importantes como visitante. En los octavos de final eliminó a River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires, en una definición por penaltis que necesitó 22 cobros. Ahora buscará repetir una actuación de autoridad para conseguir el boleto a la siguiente ronda.



Posibles alineaciones

Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis 'Puma' Rodríguez, Alan Saldivia, Carlos Cuesta, Lucas Pitón; Santiago Sosa, Ramon Rique, Tchê Tchê, Marino Hinestroza, Nuno Moreira; y Bruno Duarte.

Léo Jardim; José Luis 'Puma' Rodríguez, Alan Saldivia, Carlos Cuesta, Lucas Pitón; Santiago Sosa, Ramon Rique, Tchê Tchê, Marino Hinestroza, Nuno Moreira; y Bruno Duarte. Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Emerson Rodríguez; Hugo Rodallega.

Vasco de Gama vs. Santa Fe: datos del partido