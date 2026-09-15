La decisión de James de retirarse de Selección Colombia no es de la noche a la mañana: Alexis Mejía

La decisión de James Rodríguez de no volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia no habría sido tomada de manera repentina. Así lo aseguró Alexis Mejía, exjugador de la tricolor y quien compartió con el mediocampista, al analizar el anuncio que puso fin a una etapa de más de una década del futbolista con el combinado nacional.

En entrevista con Blog Deportivo, Mejía explicó que, por el tiempo que conoce a James, considera que la decisión de apartarse de la Selección Colombia venía siendo analizada desde hace algún tiempo y que su entorno también habría tenido conocimiento de este proceso.

"Esta toma de decisión de James no es de la noche a la mañana. Esto seguramente se venía, se venía maquinando en él, en su entorno", afirmó el exjugador de Nacional.

Para el exfutbolista, aunque el anuncio pudo generar sorpresa entre los aficionados, la decisión debe entenderse dentro del momento personal y deportivo que atraviesa James. Mejía señaló que, después de los años que el jugador dedicó a la tricolor, su determinación podría estar relacionada con la búsqueda de tranquilidad.



"Si ha tomado esta decisión, seguramente quiere paz, quiere tranquilidad, quiere calma. Seguramente no se quiere saturar de muchas cosas", sostuvo.

Celebración de James tras gol a Uruguay AFP

Mejía también destacó lo que James representó para Colombia durante los aproximadamente 14 o 15 años en los que estuvo vinculado a la selección. En su opinión, la relación fue positiva para ambas partes, pues el jugador pudo desarrollar su carrera internacional mientras que la tricolor contó con uno de sus principales referentes durante varias generaciones. Por eso, deseó que su determinación sea beneficiosa para él y su familia.



James piensa en Nacional

Alex Mejía también habló sobre el nuevo desafío que tendrá James tras su llegada al fútbol colombiano con Atlético Nacional. Según explicó, el mediocampista deberá adaptarse a factores como el clima, las condiciones de las canchas y los horarios de los partidos, elementos diferentes a los que encontró durante buena parte de su carrera en el exterior.

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"El fútbol colombiano es totalmente distinto a las ligas donde él ha estado", señaló Mejía.

Finalmente, ante la pregunta sobre quién podría asumir el papel que dejan James y Juan Fernando Quintero en la Selección Colombia, Mejía reconoció que no existe un reemplazo evidente.